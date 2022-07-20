Российские военные в Никополе обстреляли базу отдыха, в Зеленодольской общине – тракторную бригаду – глава Днепропетровской ОВА

По его словам, российские военные снова ударили по двум районам – Никопольскому и Криворожскому.
"В Никополе российская армия попала из [РСЗО] "Градов" по базе отдыха. К счастью, людей не задело, – написал Резниченко. – В Зеленодольской общине [оккупанты] обстреляли из ствольной артиллерии тракторную бригаду. Там повреждены помещения и сельхозтехника. Никто не пострадал".
В ночь на 19 июля российские военные из РСЗО (около 40 снарядов) обстреляли Никополь, а из артиллерии – Зеленодольскую общину в Криворожском районе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
В частности, 16 июля захватчики обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты выпустили 53 снаряда. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы, есть погибшие.