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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские военные в Никополе обстреляли базу отдыха, в Зеленодольской общине – тракторную бригаду – глава Днепропетровской ОВА

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Оккупанты снова обстреляли Никополь из РСЗО
Оккупанты снова обстреляли Никополь из РСЗО
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook (иллюстративное)

Российские оккупанты дважды за день обстреляли территорию Днепропетровской области. Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

По его словам, российские военные снова ударили по двум районам – Никопольскому и Криворожскому.

"В Никополе российская армия попала из [РСЗО] "Градов" по базе отдыха. К счастью, людей не задело, – написал Резниченко. – В Зеленодольской общине [оккупанты] обстреляли из ствольной артиллерии тракторную бригаду. Там повреждены помещения и сельхозтехника. Никто не пострадал".

https://www.facebook.com/Valentyn.Reznichenko/posts/pfbid02tRjEQGMJanyvbZ5M4HuxyCDjGRVi3SzgWgU7yV1ekEWK46xsNCCNEsvCcyUDrUxFl

В ночь на 19 июля российские военные из РСЗО (около 40 снарядов) обстреляли Никополь, а из артиллерии – Зеленодольскую общину в Криворожском районе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.

В частности, 16 июля захватчики обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты выпустили 53 снаряда. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы, есть погибшие.

Теги: Россия, Украина, Кривой Рог, Днепропетровская область, РСЗО, артиллерия, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, сельхозтехника, удары, отдых, российские военные, российские оккупанты
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