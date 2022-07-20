Российские военные в Никополе обстреляли базу отдыха, в Зеленодольской общине – тракторную бригаду – глава Днепропетровской ОВА

Оккупанты снова обстреляли Никополь из РСЗО Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook (иллюстративное)

По его словам, российские военные снова ударили по двум районам – Никопольскому и Криворожскому.

"В Никополе российская армия попала из [РСЗО] "Градов" по базе отдыха. К счастью, людей не задело, – написал Резниченко. – В Зеленодольской общине [оккупанты] обстреляли из ствольной артиллерии тракторную бригаду. Там повреждены помещения и сельхозтехника. Никто не пострадал".

В ночь на 19 июля российские военные из РСЗО (около 40 снарядов) обстреляли Никополь, а из артиллерии – Зеленодольскую общину в Криворожском районе.

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