Оккупанты снова обстреляли Никополь, разрушены частные дома, повреждена больница, есть прилет в порт – ГСЧС и ОВА

Оккупанты выпустили по Никополю более 60 снарядов за ночь, есть разрушения Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

"Российские войска несколько раз за ночь ударили с РСЗО по Никополю. Направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру. Предварительно, ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она находится в больнице", – написал Резниченко.

Он сообщил, что около 10 частных домов в результате обстрела разрушены.

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили – в этих домах обрушились крыши и стены, выбиты окна.

"Горели четыре жилых дома и несколько хозяйственных построек. Спасатели огонь потушили. "Прилетело" и в больницу, промышленное и энергетическое предприятие, [речной] порт. Также на одной из улиц города поврежден водопровод и газовод. Сейчас на месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают газо- и водоснабжение. Выясняют масштабы разрушений", – сообщили в ГСЧС.

Пострадавшая, по данным ГСЧС, в состоянии средней тяжести.

Война России против Украины. Главное (обновляется)