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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреляли Никополь, разрушены частные дома, повреждена больница, есть прилет в порт – ГСЧС и ОВА

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Оккупанты выпустили по Никополю более 60 снарядов за ночь, есть разрушения
Оккупанты выпустили по Никополю более 60 снарядов за ночь, есть разрушения
Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупационные войска за ночь 18 июня несколько раз обстреляли Никополь Днепропетровской области из реактивных систем залпового огня.

Об этом глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил в Telegram.

"Российские войска несколько раз за ночь ударили с РСЗО по Никополю. Направили более 60 снарядов на жилые кварталы и городскую инфраструктуру. Предварительно, ранен один человек. Это 75-летняя женщина. Она находится в больнице", – написал Резниченко. 

Он сообщил, что около 10 частных домов в результате обстрела разрушены. 

В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям добавили – в этих домах обрушились крыши и стены, выбиты окна.

"Горели четыре жилых дома и несколько хозяйственных построек. Спасатели огонь потушили. "Прилетело" и в больницу, промышленное и энергетическое предприятие, [речной] порт. Также на одной из улиц города поврежден водопровод и газовод. Сейчас на месте работают специалисты разных служб. Восстанавливают газо- и водоснабжение. Выясняют масштабы разрушений", – сообщили в ГСЧС. 

Пострадавшая, по данным ГСЧС, в состоянии средней тяжести. 

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты ночью и утром 16 июля обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты выпустили 53 снаряда. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы, есть погибшие

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: ГСЧС, Днепропетровская область, больница, Град, боеприпасы, РСЗО, Никополь, обстрелы, Днепропетровская ОГА, Валентин Резниченко, война России против Украины, разрушения
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