В Никопольском районе после обстрелов оккупантов увеличили длительность комендантского часа

Об этом в Facebook сообщил начальник Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко.

"С сегодняшнего дня комендантский час начинается в 21.00", – написал он.

Евтушенко опубликовал распоряжение Никопольской РВА, в котором говорится, что комендантский час с 21.00 до 5.00 введен в Никопольской, Покровской, Марганецкой городских, Токмаковской, Червоногригоровской поселковых, Мировской, Першотравневской, Покровской сельских территориальных общинах района.

Ранее в Никопольском районе комендантский час длился с 23.00 до 5.00, отмечает "Интерфакс-Украина". Таким образом, его длительность увеличилась на два часа.

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Контекст:

Российские оккупанты ночью и утром 16 июля обстреляли из РСЗО "Град" Никопольский район Днепропетровской области, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко. По его словам, в результате удара в Никополе повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ.

В результате ракетных ударов оккупантов по Никополю погибли два человека, рассказали в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям. Еще одна женщина получила ранение, она в больнице в состоянии средней тяжести, добавил Резниченко.