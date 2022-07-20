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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Жителям Никополя из-за обстрелов предложили временно выехать вглубь района в более безопасные места

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Вражеские обстрелы Никополя со стороны временно оккупированного Энергодара стали регулярными, отметил Евтушенко
Вражеские обстрелы Никополя со стороны временно оккупированного Энергодара стали регулярными, отметил Евтушенко
Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Глава Никопольской районной военной администрации (РВА) Евгений Евтушенко предложил жителям Никополя Днепропетровской области временно покинуть город из-за регулярных обстрелов со стороны российских оккупантов.

Об этом Евтушенко написал в Telegram 20 июля.

"Сегодня вражеские обстрелы со стороны оккупированного Энергодара [Запорожской области] стали регулярными. В связи с существованием реальной угрозы вашей жизни и здоровью, общины Никопольского района, расположенные вглубь территории, готовы предоставить вам жилье на время обострения боевых действий, – написал руководитель РВА. – Речь идет о временном, более безопасном убежище".

По словам Евтушенко, как только опасность пройдет, жители Никополя смогут вернуться в родной город.

"В настоящее время есть временное жилье для 100 человек", – рассказал глава Никопольской РВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

16 июля российские оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты выпустили 53 снаряда. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы, есть погибшие.

В ночь на 19 июля российские военные из РСЗО (около 40 снарядов) обстреляли Никополь, а из артиллерии – Зеленодольскую общину в Криворожском районе.

19 июля оккупанты обстреляли базу отдыха в Никополе, 20 июля – выпустили более 30 реактивных снарядов из РСЗО "Град" по жилому кварталу в городе.

Теги: Россия, Украина, Евгений Евтушенко, Днепропетровская область, угрозы, Никополь, обстрелы, убежище, война России против Украины, Энергодар, российские военные, российские оккупанты
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