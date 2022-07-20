Жителям Никополя из-за обстрелов предложили временно выехать вглубь района в более безопасные места

Вражеские обстрелы Никополя со стороны временно оккупированного Энергодара стали регулярными, отметил Евтушенко Фото: Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області / Facebook

Об этом Евтушенко написал в Telegram 20 июля.

"Сегодня вражеские обстрелы со стороны оккупированного Энергодара [Запорожской области] стали регулярными. В связи с существованием реальной угрозы вашей жизни и здоровью, общины Никопольского района, расположенные вглубь территории, готовы предоставить вам жилье на время обострения боевых действий, – написал руководитель РВА. – Речь идет о временном, более безопасном убежище".

По словам Евтушенко, как только опасность пройдет, жители Никополя смогут вернуться в родной город.

"В настоящее время есть временное жилье для 100 человек", – рассказал глава Никопольской РВА.

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