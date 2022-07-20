Жителям Никополя из-за обстрелов предложили временно выехать вглубь района в более безопасные места

Об этом Евтушенко написал в Telegram 20 июля.
"Сегодня вражеские обстрелы со стороны оккупированного Энергодара [Запорожской области] стали регулярными. В связи с существованием реальной угрозы вашей жизни и здоровью, общины Никопольского района, расположенные вглубь территории, готовы предоставить вам жилье на время обострения боевых действий, – написал руководитель РВА. – Речь идет о временном, более безопасном убежище".
По словам Евтушенко, как только опасность пройдет, жители Никополя смогут вернуться в родной город.
"В настоящее время есть временное жилье для 100 человек", – рассказал глава Никопольской РВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
16 июля российские оккупанты обстреляли из "Градов" Никопольский район Днепропетровской области. По данным ОВА, оккупанты выпустили 53 снаряда. Были повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и училище, также в городе нашли несдетонировавшие боеприпасы, есть погибшие.
В ночь на 19 июля российские военные из РСЗО (около 40 снарядов) обстреляли Никополь, а из артиллерии – Зеленодольскую общину в Криворожском районе.
19 июля оккупанты обстреляли базу отдыха в Никополе, 20 июля – выпустили более 30 реактивных снарядов из РСЗО "Град" по жилому кварталу в городе.