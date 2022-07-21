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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные отбили штурм оккупантов на Углегорской ТЭС – Генштаб ВСУ

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Оккупанты пытаются создать условия для наступления на Бахмут
Оккупанты пытаются создать условия для наступления на Бахмут
Фото: ЕРА

Украинские военные отбили штурм российских оккупантов на Углегорской ТЭС. Об этом 21 июля в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"Противник вел штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС. Безуспешно. Украинские воины принудили оккупантов к бегству. В районе Новолуганского боевые действия продолжаются. Для разоблачения огневых позиций сил обороны на отдельных направлениях враг задействовал диверсионно-разведывательные группы", – говорится в сообщении.

На краматорском направлении противник ведет штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, бои продолжаются.

На бахмутском направлении оккупанты пытаются создать условия для наступления на Бахмут.

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Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля. 

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля. Под контролем украинских военных остаются два села в регионе.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, ТЭС, Углегорск, ВСУ, война России против Украины, Бахмут
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