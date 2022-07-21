Украинские военные отбили штурм оккупантов на Углегорской ТЭС – Генштаб ВСУ

"Противник вел штурмовые действия с целью завладения территорией Углегорской ТЭС. Безуспешно. Украинские воины принудили оккупантов к бегству. В районе Новолуганского боевые действия продолжаются. Для разоблачения огневых позиций сил обороны на отдельных направлениях враг задействовал диверсионно-разведывательные группы", – говорится в сообщении.

На краматорском направлении противник ведет штурмовые действия вблизи Ивано-Дарьевки, бои продолжаются.

На бахмутском направлении оккупанты пытаются создать условия для наступления на Бахмут.

Война России против Украины. Главное (обновляется)