Оккупанты вечером выпустили 10 ракет по Белопольской общине, из РСЗО, минометов и артиллерии обстреляли еще три общины – Сумская ОВА

Оккупанты из РСЗО "Град" обстреляли Шалыгинскую общину, один человек получил ранение, отметил Живицкий Фото: Дмитро Живицький / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Шалыгинская община: В 10.00 россияне пустили две очереди по четыре выстрела из гранатомета. После 11.00 – ударили из [РСЗО] "Градов", более 30 приходов. Повреждены помещения Шалыгинского лесничества, сожжены 2 служебных автомобиля. Один местный житель ранен осколком вражеского боеприпаса, мужчина сейчас в больнице", – написал руководитель ОВА.

По словам Живицкого, враг утром и в полдень, из ствольной артиллерии (12 прилетов) и предварительно из САУ (14 приходов) обстрелял Эсманскую общину.

"Белопольская община: В 12.30 – минометный обстрел. Ближе к 14.00 – еще восемь минометных прилетов. Почти в 21.00 – 10 ракет. В то же время был обстрел из "Градов" по территории общины", – добавил глава Сумской ОВА.

Кроме того, к вечеру россияне открыли огонь из РСЗО по Новослободской общине – 10 прилетов, резюмировал Живицкий.

Война России против Украины. Главное (обновляется)