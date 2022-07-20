Оккупанты требуют доступа к машинным залам энергоблоков ЗАЭС, планируют хранить там взрывчатку – "Энергоатом"

Об этом пресс-служба украинского госпредприятия "Энергоатом" проинформировала 20 июля в Facebook.
"Это кажется захватчикам более безопасным, поскольку они ужасно боятся "подарков" от ВСУ. Поэтому в машзалы они хотят загнать танки, грузовики, оружие с боекомплектом и прочее. Разместив там свой "хлам", рашисты перекроют доступ пожарной техники к трем энергоблокам. И в случае пожара, риск которого вырастет многократно, его тушение будет крайне проблематичным, ведь специализированный транспорт просто не сможет подъехать", – сообщили в "Энергоатоме".
Таким образом, оккупанты нарушают все нормы и требования по ядерной и радиационной безопасности работы атомных электростанций, объяснили в госпредприятии.
"Они планируют хранить оружие и взрывчатку прямо в машинных залах энергоблоков крупнейшей в Европе атомной электростанции. "Энергоатом" снова призывает международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага, ведь на кону стоит безопасность не только Украины, но и всего мира! А рашистов – как военных, так и из "Росатома" – убираться из энергетической жемчужины Украины, ее города-спутника Энергодара и вообще с нашей земли!" – подчеркнули в "Энергоатоме".
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках… Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
Персоналу ЗАЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
11 апреля "Энергоатом" сообщил, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.
В июле в "Энергоатоме" отметили, что оккупанты продолжают завозить на территорию ЗАЭС военную технику, в том числе ракетные комплексы, из которых обстреливают города на другом берегу Днепра.