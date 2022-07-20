Оккупанты требуют доступа к машинным залам энергоблоков ЗАЭС, планируют хранить там взрывчатку – "Энергоатом"

ЗАЭС работает под контролем оккупантов с начала марта Фото: ЕРА

Об этом пресс-служба украинского госпредприятия "Энергоатом" проинформировала 20 июля в Facebook.

"Это кажется захватчикам более безопасным, поскольку они ужасно боятся "подарков" от ВСУ. Поэтому в машзалы они хотят загнать танки, грузовики, оружие с боекомплектом и прочее. Разместив там свой "хлам", рашисты перекроют доступ пожарной техники к трем энергоблокам. И в случае пожара, риск которого вырастет многократно, его тушение будет крайне проблематичным, ведь специализированный транспорт просто не сможет подъехать", – сообщили в "Энергоатоме".

Таким образом, оккупанты нарушают все нормы и требования по ядерной и радиационной безопасности работы атомных электростанций, объяснили в госпредприятии.

"Они планируют хранить оружие и взрывчатку прямо в машинных залах энергоблоков крупнейшей в Европе атомной электростанции. "Энергоатом" снова призывает международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага, ведь на кону стоит безопасность не только Украины, но и всего мира! А рашистов – как военных, так и из "Росатома" – убираться из энергетической жемчужины Украины, ее города-спутника Энергодара и вообще с нашей земли!" – подчеркнули в "Энергоатоме".