Антоновский мост через Днепр в Херсонской области поврежден из-за обстрелов. Оккупанты перекрывают движение по нему

20 июля он обнародовал видео, на котором видны повреждения на дорожном полотне. Автор ролика рассказывает о попаданиях ракет.
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил сегодня, что мост поврежден настолько, что проезд тяжелой техники там невозможен – только легковые автомобили и общественный транспорт.
Пропагандист "Известий" Иван Литомин 19 июля снял видео, показав, как выглядит мост. Он утверждает, что воронки появились в результате ударов Вооруженных сил Украины.
Еще два ролика, снятые на Антоновском мосту, "Известия" обнародовали утром 20 июля. Кадры продублировали в YouTube LIGA.net.
Движение по мосту будет временно ограничено, заявил утром назначенный российскими оккупационными властями "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо, другой коллаборант – заместитель Сальдо Кирилл Стремоусов сказал "Известиям", что мост перекроют, а для сообщения с левым берегом наведут понтонные мосты.
Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.
В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки, объясняли в разведке утром 20 июля.
Военный эксперт Олег Жданов считает необходимым при возможном окружении Херсона украинскими войсками отрезать россиян от Антоновского моста. Тогда, утверждает он, у оккупантов останется только вариант отступления вплавь через Днепр.