Антоновский мост через Днепр в Херсонской области поврежден из-за обстрелов. Оккупанты перекрывают движение по нему

20 июля он обнародовал видео, на котором видны повреждения на дорожном полотне. Автор ролика рассказывает о попаданиях ракет.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил сегодня, что мост поврежден настолько, что проезд тяжелой техники там невозможен – только легковые автомобили и общественный транспорт.

Пропагандист "Известий" Иван Литомин 19 июля снял видео, показав, как выглядит мост. Он утверждает, что воронки появились в результате ударов Вооруженных сил Украины.

Еще два ролика, снятые на Антоновском мосту, "Известия" обнародовали утром 20 июля. Кадры продублировали в YouTube LIGA.net.

ВИДЕО

Видео: LIGA_news_ua / YouTube

Движение по мосту будет временно ограничено, заявил утром назначенный российскими оккупационными властями "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо, другой коллаборант – заместитель Сальдо Кирилл Стремоусов сказал "Известиям", что мост перекроют, а для сообщения с левым берегом наведут понтонные мосты.