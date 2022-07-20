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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Антоновский мост через Днепр в Херсонской области поврежден из-за обстрелов. Оккупанты перекрывают движение по нему

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Антоновский мост является главной уязвимостью оккупантов, считают в британской разведке
Антоновский мост является главной уязвимостью оккупантов, считают в британской разведке
Скриншот: Юрій Соболевський / Telegram

Антоновский мост через Днепр (соединяет Херсон с левым берегом реки) поврежден. Об этом 19 июля в Telegram сообщил первый заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский.

20 июля он обнародовал видео, на котором видны повреждения на дорожном полотне. Автор ролика рассказывает о попаданиях ракет.

Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань сообщил сегодня, что мост поврежден настолько, что проезд тяжелой техники там невозможен – только легковые автомобили и общественный транспорт.

https://www.facebook.com/sergey.khlan/posts/pfbid02Xat88wBxThR71PBgwSwMZVhvXkLoYfBFr2zz6omrvYUzcUrA7qfRKw44f3p3Wou2l

Пропагандист "Известий" Иван Литомин 19 июля снял видео, показав, как выглядит мост. Он утверждает, что воронки появились в результате ударов Вооруженных сил Украины.

Еще два ролика, снятые на Антоновском мосту, "Известия" обнародовали утром 20 июля. Кадры продублировали в YouTube LIGA.net.

ВИДЕО
Видео: LIGA_news_ua / YouTube

Движение по мосту будет временно ограничено, заявил утром назначенный российскими оккупационными властями "губернатор" Херсонской области Владимир Сальдо, другой коллаборант – заместитель Сальдо Кирилл Стремоусов сказал "Известиям", что мост перекроют, а для сообщения с левым берегом наведут понтонные мосты.

Контекст:

Антоновский мост расположен между Херсоном и Олешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, украинские защитники были вынуждены отступить, но не взорвали объект.

В британской разведке считают, что этот мост – ключевая уязвимость для российских сил. Это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки, объясняли в разведке утром 20 июля.

Военный эксперт Олег Жданов считает необходимым при возможном окружении Херсона украинскими войсками отрезать россиян от Антоновского моста. Тогда, утверждает он, у оккупантов останется только вариант отступления вплавь через Днепр.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Херсонская область, мост, обстрелы, ракеты, общественный транспорт, Кирилл Стремоусов, Владимир Сальдо, Сергей Хлань, Юрий Соболевский
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