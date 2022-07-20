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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Антоновский мост – ключевая уязвимость для российских сил в Херсонской области – британская разведка

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Часть Херсонской области контролируют российские оккупанты
Часть Херсонской области контролируют российские оккупанты
Фото: EPA (архив)

Россия добивается минимальных успехов на Донбассе, а украинские военные держат оборону. Об этом со ссылкой на данные британской разведки 20 июля в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании.

"Россия продолжает добиваться минимальных успехов в наступлении на Донбассе, а украинские силы удерживают оборону", – говорится в сообщении.

Также в разведке рассказали о повреждении Антоновского моста в Херсоне.

"19 июля 2022 года власти оккупированного Россией Херсона сообщили, что украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. Сообщения в социальных сетях показали очевидные боевые повреждения проезжей части моста. Весьма вероятно, что мост можно будет использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил", – заявили в пресс-службе.

В разведке отметили, что это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.

"В эту зону входит город Херсон, имеющий политическое и символическое значение для России. Нижнее течение Днепра представляет собой естественный барьер, ширина водного пути обычно составляет около 1000 м", – говорится в сообщении.

Антоновский мост расположен между Херсоном и Алешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, Украинские защитники были вынуждены отступить, при этом они не взорвали объект. В руках оккупантов оказалась удобная переправа через Днепр, что не в последнюю очередь предопределило их успехи на юге. 

Военный эксперт Олег Жданов считает необходимым при возможном окружении Херсона украинскими войсками отрезать россиян от Антоновского моста. Тогда, утверждает он, у оккупантов останется только вариант отступления вплавь через Днепр.

Контекст:

После нападения на Украину 24 февраля российские оккупационные войска захватили часть территорий Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей. Оккупационные власти Херсонской области заявили, что готовят в регионе референдум о присоединении к России. По данным ВСУ, он может состояться 11 сентября.

Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович говорил в июне, что ВСУ находятся примерно в 15 км от Херсона.

4 июля ВСУ заявили, что украинские силы "медленно, но уверенно" продвигаются на юге.

Освобождение Херсона президент Украины Владимир Зеленский называл ключевой целью ВСУ на юге. "Юг мы никому не отдадим, все свое вернем, и море будет украинским и безопасным", – заявил он 19 июня. Жителей Херсонской области украинские власти неоднократно призывали выехать с временно оккупированных территорий или подготовить укрытие в преддверии контрнаступления ВСУ.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Херсон, Великобритания, оккупация, разведка, мост, война России против Украины, российские оккупанты
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