Антоновский мост – ключевая уязвимость для российских сил в Херсонской области – британская разведка

"Россия продолжает добиваться минимальных успехов в наступлении на Донбассе, а украинские силы удерживают оборону", – говорится в сообщении.

Также в разведке рассказали о повреждении Антоновского моста в Херсоне.

"19 июля 2022 года власти оккупированного Россией Херсона сообщили, что украинские силы нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. Сообщения в социальных сетях показали очевидные боевые повреждения проезжей части моста. Весьма вероятно, что мост можно будет использовать, но это ключевая уязвимость для российских сил", – заявили в пресс-службе.

В разведке отметили, что это один из двух пунктов пересечения дорог через Днепр, по которым Россия может снабжать или отводить свои войска на территорию, которую она оккупировала к западу от реки.

"В эту зону входит город Херсон, имеющий политическое и символическое значение для России. Нижнее течение Днепра представляет собой естественный барьер, ширина водного пути обычно составляет около 1000 м", – говорится в сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 July 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/9q2Q3h3FrA — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) July 20, 2022

Антоновский мост расположен между Херсоном и Алешками, имеет стратегическое значение. В первые дни войны за него шли ожесточенные бои, Украинские защитники были вынуждены отступить, при этом они не взорвали объект. В руках оккупантов оказалась удобная переправа через Днепр, что не в последнюю очередь предопределило их успехи на юге.

Военный эксперт Олег Жданов считает необходимым при возможном окружении Херсона украинскими войсками отрезать россиян от Антоновского моста. Тогда, утверждает он, у оккупантов останется только вариант отступления вплавь через Днепр.