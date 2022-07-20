"Географии Лаврова научат ВСУ и дальнобойная артиллерия". Подоляк прокомментировал "новые географические задачи" оккупантов в Украине

Подоляк считает, что Лаврову плохо преподавали не только географию, но и международное право Фото: president.gov.ua

По словам Подоляка, очевидно, что в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ (где получал образование Лавров. – "ГОРДОН") плохо преподавали не только географию, но и международное право.

"Иначе глава МИД России мог бы знать, что война – это война, оккупация – это оккупация, а уничтожение нации – геноцид. А вот географии Лаврова научат Вооруженные силы Украины и дальнобойная артиллерия. Немного терпения", – написал он.

Вочевидь у МДІМВ погано викладали не лише географію, а й міжнародне право. Інакше голова МЗС * міг би знати, що війна – це війна, окупація – це окупація, а знищення нації – геноцид. А от географії С. Лаврова навчать Збройні Сили України й далекобійна артилерія. Трохи терпіння. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 20, 2022

Лавров 20 июля в интервью российским пропагандистским ресурсам открыто признал, что в настоящий момент географические интересы страны-оккупанта России в развязанной ею войне – это "далеко не только "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД РФ утверждает, что по мере того, как Запад все более "накачивает Украину" дальнобойным оружием, "географические задачи спецоперации" будут расширяться. По словам Лаврова, РФ "не может допустить", чтобы находящееся в распоряжении Украины оружие представляло прямую угрозу для территории России и тех "республик", которые якобы объявили о своей "независимости".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявления Лаврова, отметил, что они свидетельствуют о том, что "Россия хочет крови, а не переговоров".