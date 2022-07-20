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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Географии Лаврова научат ВСУ и дальнобойная артиллерия". Подоляк прокомментировал "новые географические задачи" оккупантов в Украине

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Подоляк считает, что Лаврову плохо преподавали не только географию, но и международное право
Подоляк считает, что Лаврову плохо преподавали не только географию, но и международное право
Фото: president.gov.ua

Советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк 20 июля в Twitter пообещал, что вскоре у министра иностранных дел России Сергея Лаврова появятся новые преподаватели географии.

По словам Подоляка, очевидно, что в Московском государственном институте международных отношений МИД РФ (где получал образование Лавров. – "ГОРДОН") плохо преподавали не только географию, но и международное право.

"Иначе глава МИД России мог бы знать, что война – это война, оккупация – это оккупация, а уничтожение нации – геноцид. А вот географии Лаврова научат Вооруженные силы Украины и дальнобойная артиллерия. Немного терпения",  написал он.

Лавров 20 июля в интервью российским пропагандистским ресурсам открыто признал, что в настоящий момент географические интересы страны-оккупанта России в развязанной ею войне – это "далеко не только "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД РФ утверждает, что по мере того, как Запад все более "накачивает Украину" дальнобойным оружием, "географические задачи спецоперации" будут расширяться. По словам Лаврова, РФ "не может допустить", чтобы находящееся в распоряжении Украины оружие представляло прямую угрозу для территории России и тех "республик", которые якобы объявили о своей "независимости".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя заявления Лаврова, отметил, что они свидетельствуют о том, что "Россия хочет крови, а не переговоров".

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". На этом этапе российское руководство отрицало, что захват и оккупация украинских территорий является одной из задач "спецоперации" РФ.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией. Кроме того, французский президент убежден, что "Россия не может и не должна победить", но война быстро не закончится.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".

Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. По его словам, ответственность за развязывание войны против Украины несет лично Путин.

В Минобороны сообщили 24 июня, что РФ не отказалась от планов провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 29 июня подтвердил наличие у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября. По данным ВСУ, на эту же дату могут быть назначены референдумы на временно оккупированных территориях Запорожской, Луганской, Херсонской и Харьковской областей.

Теги: Россия, Украина, МИД, Сергей Лавров, МИД Украины, захват, оккупация, МГИМО, Вооруженные силы Украины, МИД России, переговоры, артиллерия, вторжение, Дмитрий Кулеба, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, международное право, война России против Украины, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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