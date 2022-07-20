Лавров заявил, что "географические задачи" войны изменились, и пригрозил захватом новых территорий Украины

В трактовке главы МИД РФ "денацификация" и "демилитаризация", которыми РФ оправдывала полномасштабное вторжение, означают, что Россия не должна ощущать никаких угроз своей безопасности и военных угроз с территории Украины.

В связи с этим Лавров утверждает, что по мере того, как Запад "накачивает Украину" все более дальнобойным оружием, "географические задачи спецоперации" будут расширяться. По его словам, РФ "не может допустить", чтобы находящееся в распоряжении Украины оружие представляло прямую угрозу территории России и территории тех "республик", которые якобы объявили о своей "независимости".

"Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года. Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", – заявил Лавров.