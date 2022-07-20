Лавров заявил, что "географические задачи" войны изменились, и пригрозил захватом новых территорий Украины

В трактовке главы МИД РФ "денацификация" и "демилитаризация", которыми РФ оправдывала полномасштабное вторжение, означают, что Россия не должна ощущать никаких угроз своей безопасности и военных угроз с территории Украины.
В связи с этим Лавров утверждает, что по мере того, как Запад "накачивает Украину" все более дальнобойным оружием, "географические задачи спецоперации" будут расширяться. По его словам, РФ "не может допустить", чтобы находящееся в распоряжении Украины оружие представляло прямую угрозу территории России и территории тех "республик", которые якобы объявили о своей "независимости".
"Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, на географию конца марта 2022 года. Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий, и этот процесс продолжается, причем продолжается последовательно и настойчиво", – заявил Лавров.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". На этом этапе российское руководство отрицало, что захват и оккупация украинских территорий является одной из задач "спецоперации" РФ.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией. Кроме того, французский президент убежден, что "Россия не может и не должна победить", но война быстро не закончится.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. По его словам, ответственность за развязывание войны против Украины несет лично Путин.
В Минобороны сообщили 24 июня, что РФ не отказалась от планов провести "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко 29 июня подтвердил наличие у оккупантов планов на проведение "референдума" о "присоединении" Донецкой области к РФ 11 сентября. По данным ВСУ, на эту же дату могут быть назначены референдумы на временно оккупированных территориях Запорожской, Луганской, Херсонской и Харьковской областей.