Медведев пригрозил "судным днем" в случае атаки на Крым. Подоляк спросил: "Убьете очередного ребенка?"

Российский "Интерфакс" сообщил 17 июля, что на встрече в Волгограде с "ветеранами Великой Отечественной войны" Медведев говорил, что при попытке Украины отвоевать Крым "для них всех там одномоментно наступит "судный день".

В ОП Украины Медведева назвали "портретом современной России".

"Маленький забытый историей человек, который пытается казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывает только жалость. "Еще немного, и я вам всем покажу!" Покажете что? Убьете очередного ребенка?" – написал Подоляк.

Портрет сучасної Росії – це Дмитро Медведєв, який погрожує комусь «судним днем». Маленька забута історією людина, що намагається здаватися серйозною та страшною, а в реальності викликає лише жалість. «Ще трохи, і я вам усім покажу!» Покажете що? Вб'єте чергову дитину? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 17, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)