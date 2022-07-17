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Медведев пригрозил "судным днем" в случае атаки на Крым. Подоляк спросил: "Убьете очередного ребенка?"

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Подоляк назвал Медведева (на фото) "забытым историей человеком"
Подоляк назвал Медведева (на фото) "забытым историей человеком"
Фото: ЕРА

17 июля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал в Twitter угрозу "судным днем" от заместителя председателя Совета безопасности России, экс-президента России Дмитрия Медведева.

Российский "Интерфакс" сообщил 17 июля, что на встрече в Волгограде с "ветеранами Великой Отечественной войны" Медведев говорил, что при попытке Украины отвоевать Крым "для них всех там одномоментно наступит "судный день".

В ОП Украины Медведева назвали "портретом современной России".

"Маленький забытый историей человек, который пытается казаться серьезным и страшным, а в реальности вызывает только жалость. "Еще немного, и я вам всем покажу!" Покажете что? Убьете очередного ребенка?" – написал Подоляк.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия оккупировала Крым в 2014 году, а в 2022 году открыто вторглась на материковую Украину с территории полуострова.

Представители украинских властей неоднократно говорили о намерении отвоевать Крым, а также нанести удар по незаконно построенному Россией Крымскому мосту.

По данным Офиса генпрокурора Украины, в ходе полномасштабной агрессии против Украины российские оккупанты убили по меньшей мере 353 ребенка.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Крым, война, угрозы, советник, война России против Украины, ребенок, Михаил Подоляк
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