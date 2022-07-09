Медведев назвал новую цель РФ в Украине, не озвученную Путиным. Говорит, она уже достигнута

По его словам, кроме объявленных президентом Владимиром Путиным "демилитаризации и денацификации" Украины, целью войны было добиться того, чтобы с РФ "начали считаться по-настоящему".

"Есть и еще одна задача, которая уже решена. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций", – написал он.

Из слов Медведева следует, что всю предыдущую историю постсоветской России на Западе ее не воспринимали всерьез. Он привел в пример то, что встречи лидеров государств в формате G8 превратились в G7, потому что Россию туда не приглашают.

"Если с тобой не считаются, дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше", – написал бывший президент.

Медведев не указал, чьего именно уважения и внимания РФ добивается развязанной войной и в чем оно заключается, кроме санкций.