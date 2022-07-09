Медведев назвал новую цель РФ в Украине, не озвученную Путиным. Говорит, она уже достигнута

По его словам, кроме объявленных президентом Владимиром Путиным "демилитаризации и денацификации" Украины, целью войны было добиться того, чтобы с РФ "начали считаться по-настоящему".
"Есть и еще одна задача, которая уже решена. А в чем-то и серьезнее, судя по набору санкций", – написал он.
Из слов Медведева следует, что всю предыдущую историю постсоветской России на Западе ее не воспринимали всерьез. Он привел в пример то, что встречи лидеров государств в формате G8 превратились в G7, потому что Россию туда не приглашают.
"Если с тобой не считаются, дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять свое становятся существенно выше", – написал бывший президент.
Медведев не указал, чьего именно уважения и внимания РФ добивается развязанной войной и в чем оно заключается, кроме санкций.
7 июля на Бали (Индонезия) прошел саммит министров иностранных дел G20. Он стал первой встречей такого уровня с начала войны, где представитель РФ смог выступить. При этом участники саммита не стали делать традиционное групповое фото – главы МИД не захотели фотографироваться с руководителем российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.
Двусторонние встречи Лаврова с представителями стран G7 на саммите не состоялись, сообщает DW. С обиженным видом глава МИД РФ сказал, что "ни за кем бегать не будет" ради этих встреч, которые обычно являются важной частью дипломатии G20.
Коллега Лаврова из Германии Анналена Бербок, как и представители других стран G7, в своем выступлении дала понять, что Россия ведет против Украины незаконную агрессивную войну. Лавров не присутствовал в зале, также он проигнорировал речь госсекретаря США Энтони Блинкена, который обратился с резкими обвинениями напрямую к российской делегации.
Не присутствовал он и во время подключения по видеосвязи министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Пока в конференц-отеле Mulia продолжалось заседание, Лавров выступил на улице возле здания перед журналистами, заявив, что Запад не заинтересован в диалоге с Москвой.