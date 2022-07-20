"Россияне хотят крови, а не переговоров". Кулеба отреагировал на заявления Лаврова об изменении "географических задач" войны

Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре против Украины, отметил Кулеба Фото: EPA

Такое мнение 20 июля в Twitter выразил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя высказывание главы МИД РФ Сергея Лаврова об изменении целей РФ в войне против Украины.

Лавров в интервью российским пропагандистским ресурсам сегодня открыто признал, что в настоящий момент географические интересы страны-оккупанта России в развязанной ею войне – это "далеко не только "ДНР" и "ЛНР".

Глава МИД РФ утверждает, что по мере того, как Запад "накачивает Украину" все более дальнобойным оружием, "географические задачи спецоперации" будут расширяться. По словам Лаврова, РФ "не может допустить", чтобы находящееся в распоряжении Украины оружие представляло прямую угрозу для территории России и тех "республик", которые якобы объявили о своей "независимости".

"Признания министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров. Призываю всех партнеров ужесточить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Украине", – написал Кулеба.

Война России против Украины. Главное (обновляется)