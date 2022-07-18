"Украина – не Корея, Россия – не КНДР". Подоляк прокомментировал прогнозы о переходе войны в "замороженный конфликт"

По словам Подоляка, невозможно сравнивать масштабы Кореи и КНДР с масштабами Украины и России. Об этом он заявил, комментируя прогноз экс-главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, который считает, что максимум через полгода развязанная РФ война в Украине перейдет в "замороженную" стадию, наподобие конфликта между Северной и Южной Кореей.
"Разный контекст, разные масштабы. Любой "замороженный конфликт" будет означать возвращение войны через несколько лет – более подготовленной и кровавой. Единственный способ поставить точку в войне и восстановить безопасность в Европе – освобождение украинских территорий и поражение России", – убежден советник главы ОП.
* не Корея, * — не КНДР. Різний контекст, різні масштаби. Будь-який «заморожений конфлікт» означатиме повернення війни за кілька років — більш підготовленої та кривавої. Єдиний спосіб поставити крапку у війні та відновити безпеку у Європі — звільнення * територій і поразка Рф.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 18, 2022
Джеймс Ставридис в комментарии Business Insider констатировал, что военные планы президента РФ Владимира Путина оказались не особенно эффективными в результате сильного сопротивления, оказанного украинцами. Он прогнозирует, что "горячая" часть войны продлится еще четыре-шесть месяцев, так как больше не выдержит ни одна из сторон. После этого, говорит Ставридис, возможны перемирие, милитаризованная зона между двумя сторонами, продолжающаяся враждебность, своего рода замороженный конфликт.
Корейская война велась между Северной и Южной Кореей в период с 1950-го по 1953 год. Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Однако поскольку в последующие годы не было подписано официального мирного договора, формально две страны все еще находятся в состоянии войны.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией. Кроме того, французский президент убежден, что "Россия не может и не должна победить", но война быстро не закончится.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Заместитель министра обороны Анна Маляр не стала давать прогноз продолжительности войны, отметив, что у России "есть несколько сценариев".
Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. По его словам, ответственность за развязывание войны против Украины несет лично Путин.
Также президент заявил, что военная часть конфликта против РФ может закончиться в 2022 году.
Министр обороны Украины Алексей Резников 8 июля рассказал о трех возможных сценариях окончания войны, один из которых – "драматичный" для России.
Макрон 14 июля заявил, что война в Украине будет продолжаться, а лето и начало осени станут "очень тяжелыми".