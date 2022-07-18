"Украина – не Корея, Россия – не КНДР". Подоляк прокомментировал прогнозы о переходе войны в "замороженный конфликт"

По словам Подоляка, невозможно сравнивать масштабы Кореи и КНДР с масштабами Украины и России. Об этом он заявил, комментируя прогноз экс-главнокомандующего силами НАТО в Европе Джеймса Ставридиса, который считает, что максимум через полгода развязанная РФ война в Украине перейдет в "замороженную" стадию, наподобие конфликта между Северной и Южной Кореей.

"Разный контекст, разные масштабы. Любой "замороженный конфликт" будет означать возвращение войны через несколько лет – более подготовленной и кровавой. Единственный способ поставить точку в войне и восстановить безопасность в Европе – освобождение украинских территорий и поражение России", – убежден советник главы ОП.

* не Корея, * — не КНДР. Різний контекст, різні масштаби. Будь-який «заморожений конфлікт» означатиме повернення війни за кілька років — більш підготовленої та кривавої. Єдиний спосіб поставити крапку у війні та відновити безпеку у Європі — звільнення * територій і поразка Рф. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 18, 2022

Джеймс Ставридис в комментарии Business Insider констатировал, что военные планы президента РФ Владимира Путина оказались не особенно эффективными в результате сильного сопротивления, оказанного украинцами. Он прогнозирует, что "горячая" часть войны продлится еще четыре-шесть месяцев, так как больше не выдержит ни одна из сторон. После этого, говорит Ставридис, возможны перемирие, милитаризованная зона между двумя сторонами, продолжающаяся враждебность, своего рода замороженный конфликт.

Корейская война велась между Северной и Южной Кореей в период с 1950-го по 1953 год. Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Однако поскольку в последующие годы не было подписано официального мирного договора, формально две страны все еще находятся в состоянии войны.