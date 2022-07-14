Подоляк: Через какое-то время КНДР может признать независимость Бурятии и Тывы

"Очень нравятся простые "политические анекдоты", где традиционную главную роль "дурака" обязательно играют российские пропагандисты… Так вот сегодня эти анекдотические персонажи активно радуются важной "внешнеполитической победе": пока [президент РФ] Владимир Путин готовится к визиту в новую страну-партнера – Иран, Северная Корея признала криминальную группировку "ЛДНР". Фантастическая победа. Фантастическое достижение, ради которого надо было полностью уничтожить репутацию "великой РФ", – написал Подоляк.
По его словам, у него есть плохие новости для поклонников "русского мира".
"Через какое-то время КНДР может признать независимую Бурятию и Демократическую Республику Тыва", – считает Подоляк.
14 июля Северная Корея признала "независимость" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с КНДР.
"Конечно, будем очень жестко реагировать на всех уровнях", – пообещал президент Украины Владимир Зеленский.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией с поддерживаемыми РФ боевиками – с другой.
В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями.
15 февраля 2022 года Госдума РФ приняла обращение к Путину о признании "независимости" так называемых "ЛНР" и "ДНР".
21 февраля Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. Указы официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину, заявив, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
Перед этим, 21 февраля, "ЛНР" и "ДНР" признали Абхазия и Южная Осетия, которые сами признаны лишь несколькими странами ООН (Россией, Венесуэлой, Никарагуа и Науру), писал "Интерфакс". 30 июля "независимость" "ЛДНР" признала Сирия.