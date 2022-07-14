Подоляк: Через какое-то время КНДР может признать независимость Бурятии и Тывы

Подоляк: Фантастическое достижение, ради которого надо было полностью уничтожить репутацию "великой РФ" Фото: Михайло Подоляк / Telegram

"Очень нравятся простые "политические анекдоты", где традиционную главную роль "дурака" обязательно играют российские пропагандисты… Так вот сегодня эти анекдотические персонажи активно радуются важной "внешнеполитической победе": пока [президент РФ] Владимир Путин готовится к визиту в новую страну-партнера – Иран, Северная Корея признала криминальную группировку "ЛДНР". Фантастическая победа. Фантастическое достижение, ради которого надо было полностью уничтожить репутацию "великой РФ", – написал Подоляк.

По его словам, у него есть плохие новости для поклонников "русского мира".

"Через какое-то время КНДР может признать независимую Бурятию и Демократическую Республику Тыва", – считает Подоляк.

14 июля Северная Корея признала "независимость" незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР". Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с КНДР.

"Конечно, будем очень жестко реагировать на всех уровнях", – пообещал президент Украины Владимир Зеленский.