NASA осудило Россию за развертывание флагов террористов "ЛДНР" на МКС

В своем заявлении NASA отмечает, что "решительно упрекает" Россию за политическую деятельность на станции, связанную с продолжающимся вторжением России в Украину.

"NASA решительно упрекает Россию в использовании Международной космической станции в политических целях для поддержки войны против Украины, что в корне несовместимо с основной функцией станции среди 15 международных стран-участниц – продвигать науку и развивать технологии в мирных целях", – говорится в письме.