NASA осудило Россию за развертывание флагов террористов "ЛДНР" на МКС

В своем заявлении NASA отмечает, что "решительно упрекает" Россию за политическую деятельность на станции, связанную с продолжающимся вторжением России в Украину.
"NASA решительно упрекает Россию в использовании Международной космической станции в политических целях для поддержки войны против Украины, что в корне несовместимо с основной функцией станции среди 15 международных стран-участниц – продвигать науку и развивать технологии в мирных целях", – говорится в письме.
NASA не уточняет, какой инцидент послужил поводом для этого заявления. Но судя по контексту, речь идет о событии от 4 июля, когда российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули на МКС флаги террористических группировок "ЛНР" и "ДНР". Событие приурочили к захвату оккупантами Луганской области.
Как и когда флаги попали на МКС, неясно. The Guardian отмечает, что 3 июня к МКС пристыковался российский грузовой корабль "Прогресс" без экипажа, вылетевший с космодрома Байконур в Казахстане. По данным NASA, он перевозил почти 3 тонны продовольствия, топлива и припасов.
В МИД Украины, реагируя на случившееся, отметили, что "Россия экспортирует свое варварство даже в космос".