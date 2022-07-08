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NASA осудило Россию за развертывание флагов террористов "ЛДНР" на МКС

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4 июля российские космонавты развернули на МКС флаги террористических группировок "ЛНР" и "ДНР"
4 июля российские космонавты развернули на МКС флаги террористических группировок "ЛНР" и "ДНР"
Фото: Госкорпорация "Роскосмос" / Telegram

Космическое агентство NASA раскритиковало Россию за развертывание тремя российскими космонавтами флагов террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" на Международной космической станции. Соответствующе письмо 7 июля компания разослала журналистам, в частности, Space News.

В своем заявлении NASA отмечает, что "решительно упрекает" Россию за политическую деятельность на станции, связанную с продолжающимся вторжением России в Украину. 

"NASA решительно упрекает Россию в использовании Международной космической станции в политических целях для поддержки войны против Украины, что в корне несовместимо с основной функцией станции среди 15 международных стран-участниц – продвигать науку и развивать технологии в мирных целях", – говорится в письме.

Контекст:

NASA не уточняет, какой инцидент послужил поводом для этого заявления. Но судя по контексту, речь идет о событии от 4 июля, когда российские космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули на МКС флаги террористических группировок "ЛНР" и "ДНР". Событие приурочили к захвату оккупантами Луганской области. 

Как и когда флаги попали на МКС, неясно. The Guardian отмечает, что 3 июня к МКС пристыковался российский грузовой корабль "Прогресс" без экипажа, вылетевший с космодрома Байконур в Казахстане. По данным NASA, он перевозил почти 3 тонны продовольствия, топлива и припасов.

В МИД Украины, реагируя на случившееся, отметили, что "Россия экспортирует свое варварство даже в космос".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, МКС, терроризм, NASA, ДНР, ЛНР
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