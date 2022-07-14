Макрон о войне в Украине: Лето и начало осени будут очень тяжелыми

Французский лидер начал свое выступление с заявлений об Украине, сообщает телеканал. По словам президента, у Франции есть средства, чтобы помочь Украине, а также защитить себя.
"Я говорю, что [эта война] будет продолжаться, но Франция всегда будет в состоянии помочь Украине", – заявил Макрон.
По его словам, лето и начало осени, "несомненно, будут очень тяжелыми".
Также BFM TV сообщает, что Макрон считает реальным сценарием полное прекращение Россией поставок газа во Францию, поскольку РФ использует энергоносители как оружие.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, в мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области и на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. Сейчас бои продолжаются на востоке и юге страны. Оккупанты почти полностью захватили Луганскую область, 3 июля ВСУ покинули Лисичанск – последний крупный город в регионе.
Макрон по итогам встречи с Зеленским 16 июня в Киеве заявил, что Германия и Франция не будут требовать, чтобы Украина шла на уступки в переговорах с Россией. Кроме этого, французский президент убежден, что "Россия не может и не должна победить", но война быстро не закончится.
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Заместитель министра обороны Анна Маляр не стала давать прогноз продолжительности войны, отметив, что у России "есть несколько сценариев".
Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. По его словам, ответственность за развязывание войны против Украины несет лично Путин.
Также президент заявил, что военная часть конфликта против РФ может закончиться в 2022 году.