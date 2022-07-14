Макрон о войне в Украине: Лето и начало осени будут очень тяжелыми

Макрон подтвердил, что Украина может рассчитывать на поддержку Франции Фото: EPA

Французский лидер начал свое выступление с заявлений об Украине, сообщает телеканал. По словам президента, у Франции есть средства, чтобы помочь Украине, а также защитить себя.

"Я говорю, что [эта война] будет продолжаться, но Франция всегда будет в состоянии помочь Украине", – заявил Макрон.

По его словам, лето и начало осени, "несомненно, будут очень тяжелыми".

Также BFM TV сообщает, что Макрон считает реальным сценарием полное прекращение Россией поставок газа во Францию, поскольку РФ использует энергоносители как оружие.