Подоляк: Единственный выход для России – закончить войну на условиях Украины

Так он прокомментировал появившееся сегодня сообщение аналитиков американского Института изучения войны (ISW), что президент России мог дать приказ российским военным захватить всю Харьковскую область с Харьковом включительно. Аналитики из США достижение такой задачи считают маловероятным.
"Единственный план России – убивать и уничтожать, выжигать наши земли, не имея ни одного реального шанса захватить их. Поэтому единственный вариант – это закончить войну на условиях Украины и освободить все наши территории", – заявил Подоляк.
По его словам, "любые другие пути – это бесконечная война, обстрелы и угроза новых аннексий".
Єдиний план Росії – вбивати та знищувати, випалювати наші землі, не маючи жодного реального шансу захопити їх. Тому єдиний варіант – це закінчити війну на умовах України та звільнити всі наші території. Будь-які інші шляхи – це нескінченна війна, обстріли та загроза нових анексій https://t.co/FlDjVqTZlG— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 17, 2022
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.
По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.