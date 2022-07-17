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Подоляк: Единственный выход для России – закончить войну на условиях Украины

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Подоляк: Единственный план России убивать и уничтожать
Подоляк: Единственный план России – убивать и уничтожать
Фото: Михаил Подоляк / Facebook

У России нет шансов захватить Украину, заявил 17 июля в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Так он прокомментировал появившееся сегодня сообщение аналитиков американского Института изучения войны (ISW), что президент России мог дать приказ российским военным захватить всю Харьковскую область с Харьковом включительно. Аналитики из США достижение такой задачи считают маловероятным.

"Единственный план России – убивать и уничтожать, выжигать наши земли, не имея ни одного реального шанса захватить их. Поэтому единственный вариант – это закончить войну на условиях Украины и освободить все наши территории", – заявил Подоляк.

По его словам, "любые другие пути – это бесконечная война, обстрелы и угроза новых аннексий".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Харьков, война, оккупация, Харьковская область, угрозы, вторжение, советник, обстрелы, война России против Украины, войска, Михаил Подоляк, российские оккупанты
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