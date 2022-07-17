Подоляк: Единственный выход для России – закончить войну на условиях Украины

Так он прокомментировал появившееся сегодня сообщение аналитиков американского Института изучения войны (ISW), что президент России мог дать приказ российским военным захватить всю Харьковскую область с Харьковом включительно. Аналитики из США достижение такой задачи считают маловероятным.

"Единственный план России – убивать и уничтожать, выжигать наши земли, не имея ни одного реального шанса захватить их. Поэтому единственный вариант – это закончить войну на условиях Украины и освободить все наши территории", – заявил Подоляк.

По его словам, "любые другие пути – это бесконечная война, обстрелы и угроза новых аннексий".

Єдиний план Росії – вбивати та знищувати, випалювати наші землі, не маючи жодного реального шансу захопити їх. Тому єдиний варіант – це закінчити війну на умовах України та звільнити всі наші території. Будь-які інші шляхи – це нескінченна війна, обстріли та загроза нових анексій https://t.co/FlDjVqTZlG — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 17, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)