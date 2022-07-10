Кремль хочет полностью или частично аннексировать Харьковскую область – Институт изучения войны

Война России против Украины. Главное (обновляется)
Как отмечают аналитики, российское оккупационное правительство в Харьковской области представило новый флаг оккупационного режима в области, на котором изображен российский имперский двуглавый орел и символы герба Харькова XVIII века. Оккупанты заявили, что изображение на флаге является "символом исторических корней Харьковской области как неотъемлемой части российской земли".
В ISW считают, что такие действия подтверждают планы Кремля присоединить части Харьковской области к России и, вероятно, захватить всю Харьковскую область, если получится.
Аналитики также подчеркнули, что скорость, с которой оккупанты создали в области так называемую гражданскую администрацию 6 июля и ввели военное положение в оккупированной Харьковской области 8 июля, еще раз указывает на то, что Кремль активно добивается легитимации и укрепления власти оккупационной администрации Харьковской области.
"Недвусмысленное использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, явно указывающих на аннексию, а не использование образов и риторики в поддержку создания "народной республики", подтверждает предыдущую оценку ISW о том, что Кремль преследует более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удерживание юга Украины", – подытожили в ISW.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. После этого украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 3 июля, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 936 местных жителей, из них 46 детей.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области были разрушены более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.