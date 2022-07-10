Кремль хочет полностью или частично аннексировать Харьковскую область – Институт изучения войны

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину Фото: EPA

Как отмечают аналитики, российское оккупационное правительство в Харьковской области представило новый флаг оккупационного режима в области, на котором изображен российский имперский двуглавый орел и символы герба Харькова XVIII века. Оккупанты заявили, что изображение на флаге является "символом исторических корней Харьковской области как неотъемлемой части российской земли".

В ISW считают, что такие действия подтверждают планы Кремля присоединить части Харьковской области к России и, вероятно, захватить всю Харьковскую область, если получится.

Аналитики также подчеркнули, что скорость, с которой оккупанты создали в области так называемую гражданскую администрацию 6 июля и ввели военное положение в оккупированной Харьковской области 8 июля, еще раз указывает на то, что Кремль активно добивается легитимации и укрепления власти оккупационной администрации Харьковской области.

"Недвусмысленное использование оккупационным правительством Харьковской области образов и риторики имперской России, явно указывающих на аннексию, а не использование образов и риторики в поддержку создания "народной республики", подтверждает предыдущую оценку ISW о том, что Кремль преследует более широкие территориальные цели, чем захват Донецкой и Луганской областей или даже удерживание юга Украины", – подытожили в ISW.