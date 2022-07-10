Линия фронта в Харьковской области не изменилась, враг не захватил ни метра новой территории – Синегубов

"Линия фронта не изменилась. Враг не захватил ни одного метра новой территории. Наоборот, наши Вооруженные силы стараются и дальше освобождать наши населенные пункты", – сказал Синегубов.
По словам Синегубова, активные боевые действия продолжаются на севере, на северо-востоке области, на изюмском направлении, где враг постоянно атакует позиции украинских войск, пытается их прорывать, однако несет потери в живой силе и бронированной технике и отступает на ранее занятые позиции.
В то же время глава ОВА отметил, что "ситуация в области, к сожалению, стабильная – постоянные обстрелы населенных пунктов". По его словам, по Харькову россияне преимущественно наносят ракетные удары, но, учитывая, что от областного центра до границы с РФ меньше 40 км, жителям следует по возможности стараться находиться в убежище.
"Время прилета ракеты составляет от 30 до 40 секунд, поэтому времени, чтобы людям спрятаться в укрытии, слишком мало", – сказал Синегубов.
Глава ОВА дал понять, что ВСУ сбивают часть ракет, которые вражеские войска выпускают по Харькову и области с территории РФ.
"То количество ракет, которое к нам прилетает, не равно тому количеству ракет, которое выпущено с территории Российской Федерации. Наши Вооруженные силы работают, чтобы к нам прилетало как можно меньше ракет", – сказал чиновник.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Контекст:
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля.
5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. После этого украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.
По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.
По состоянию на 3 июля, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 936 местных жителей, из них 46 детей.
По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области были разрушены более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.
20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.