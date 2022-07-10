Линия фронта в Харьковской области не изменилась, враг не захватил ни метра новой территории – Синегубов

"Линия фронта не изменилась. Враг не захватил ни одного метра новой территории. Наоборот, наши Вооруженные силы стараются и дальше освобождать наши населенные пункты", – сказал Синегубов.

По словам Синегубова, активные боевые действия продолжаются на севере, на северо-востоке области, на изюмском направлении, где враг постоянно атакует позиции украинских войск, пытается их прорывать, однако несет потери в живой силе и бронированной технике и отступает на ранее занятые позиции.

В то же время глава ОВА отметил, что "ситуация в области, к сожалению, стабильная – постоянные обстрелы населенных пунктов". По его словам, по Харькову россияне преимущественно наносят ракетные удары, но, учитывая, что от областного центра до границы с РФ меньше 40 км, жителям следует по возможности стараться находиться в убежище.

"Время прилета ракеты составляет от 30 до 40 секунд, поэтому времени, чтобы людям спрятаться в укрытии, слишком мало", – сказал Синегубов.

Глава ОВА дал понять, что ВСУ сбивают часть ракет, которые вражеские войска выпускают по Харькову и области с территории РФ.