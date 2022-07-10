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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Линия фронта в Харьковской области не изменилась, враг не захватил ни метра новой территории – Синегубов

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Синегубов: Ситуация в области, к сожалению, стабильная постоянные обстрелы населенных пунктов
Синегубов: Ситуация в области, к сожалению, стабильная – постоянные обстрелы населенных пунктов
Фото: Олег Синєгубов / Facebook

В последнее время россияне не смогли продвинуться в Харьковской области, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. Об этом он сказал в эфире телемарафона 10 июля, видео опубликовано в Telegram Синегубова.

"Линия фронта не изменилась. Враг не захватил ни одного метра новой территории. Наоборот, наши Вооруженные силы стараются и дальше освобождать наши населенные пункты", – сказал Синегубов.

По словам Синегубова, активные боевые действия продолжаются на севере, на северо-востоке области, на изюмском направлении, где враг постоянно атакует позиции украинских войск, пытается их прорывать, однако несет потери в живой силе и бронированной технике и отступает на ранее занятые позиции.

В то же время глава ОВА отметил, что "ситуация в области, к сожалению, стабильная – постоянные обстрелы населенных пунктов". По его словам, по Харькову россияне преимущественно наносят ракетные удары, но, учитывая, что от областного центра до границы с РФ меньше 40 км, жителям следует по возможности стараться находиться в убежище.

"Время прилета ракеты составляет от 30 до 40 секунд, поэтому времени, чтобы людям спрятаться в укрытии, слишком мало", – сказал Синегубов.

Глава ОВА дал понять, что ВСУ сбивают часть ракет, которые вражеские войска выпускают по Харькову и области с территории РФ.

"То количество ракет, которое к нам прилетает, не равно тому количеству ракет, которое выпущено с территории Российской Федерации. Наши Вооруженные силы работают, чтобы к нам прилетало как можно меньше ракет", – сказал чиновник.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. После этого украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

По данным Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона.

По состоянию на 3 июля, по данным управления полиции Харьковской области, в регионе от действий россиян погибло 936 местных жителей, из них 46 детей.

По данным местных властей на 26 июня, с начала войны в Харьковской области были разрушены более 4 тыс. жилых домов, более 400 учебных заведений, около 100 больниц и другие здания.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Харьков, оккупация, Харьковская область, наступление, война России против Украины, ракеты, Олег Синегубов
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