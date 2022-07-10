Подоляк о символике оккупантов: В Украине никогда не будет ощипанной российской "курицы"

"У вас скучные лица, вам никто денег не даст", – ответил бы классик, увидев оккупационную версию "герба" Харькова. В Москве ничего не знают о харьковчанах, если думают, что здесь можно кого-нибудь сломить. У Украины есть только один герб – трезубец. Здесь никогда не будет ощипанной российской "курицы", – написал он.

«У вас скучные лица, вам никто денег не даст», – відповів би класик, побачивши окупаційну версію «герба» Харкова. У Москві нічого не знають про харків’ян, якщо думають, що тут можна когось зламати. В * є лише один герб – тризуб. Тут ніколи не буде общипаної російської «курки»…

Оккупационную версию "герба" Харьковской области "с элементами герба Харьковской губернии России" распространили 8 июля связанные с российскими захватчиками Telegrаm-каналы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый гербы. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года. Большой государственный герб Украины пока не утвержден.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.