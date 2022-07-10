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Подоляк о символике оккупантов: В Украине никогда не будет ощипанной российской "курицы"

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Трезубец является малым гербом Украины
Трезубец является малым гербом Украины
Фото: ЕРА

В Харьковской области никогда не будет "герба", изображение которого показали российские оккупанты. Об этом 10 июля заявил в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"У вас скучные лица, вам никто денег не даст", – ответил бы классик, увидев оккупационную версию "герба" Харькова. В Москве ничего не знают о харьковчанах, если думают, что здесь можно кого-нибудь сломить. У Украины есть только один герб – трезубец. Здесь никогда не будет ощипанной российской "курицы", – написал он.

Оккупационную версию "герба" Харьковской области "с элементами герба Харьковской губернии России" распространили 8 июля связанные с российскими захватчиками Telegrаm-каналы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый гербы. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года. Большой государственный герб Украины пока не утвержден.

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены.

По данным главы областной военной администрации Олега Синегубова на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. В основном это населенные пункты на юго-востоке региона.

20 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты могут снова попытаться захватить Харьков.

Теги: Россия, Харьков, война, Харьковская область, советник, трезубец, война России против Украины, герб, Михаил Подоляк, курица, российские оккупанты
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