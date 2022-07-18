Экс-командующий силами НАТО назвал сроки окончания войны в Украине

По его словам, украинцы оказали сильное сопротивление захватчикам, из-за чего военные планы президента РФ Владимира Путина оказались не особенно эффективными.
"Я вижу, что это движется к окончанию [по примеру] Корейской войны, то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту. Увидим это на протяжении четырех-шести месяцев. Ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого", – считает Ставридис.
Корейская война велась между Северной и Южной Кореей в период с 1950-го по 1953 год. Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Однако поскольку в последующие годы не было подписано официального мирного договора, формально две страны все еще находятся в состоянии войны.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прогнозирует, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями. Секретарь СНБО Алексей Данилов 5 июля заявил, что война "не будет короткой с учетом того, что враг не снимает своих задач".
Президент РФ Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью, опубликованном 8 июля, отметил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки России для прекращения боевых действий. По его словам, ответственность за развязывание войны против Украины несет лично Путин.