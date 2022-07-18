Экс-командующий силами НАТО назвал сроки окончания войны в Украине

По его словам, украинцы оказали сильное сопротивление захватчикам, из-за чего военные планы президента РФ Владимира Путина оказались не особенно эффективными.

"Я вижу, что это движется к окончанию [по примеру] Корейской войны, то есть к перемирию, милитаризованной зоне между двумя сторонами, продолжающейся враждебности, своего рода замороженному конфликту. Увидим это на протяжении четырех-шести месяцев. Ни одна из сторон не сможет выдержать намного больше этого", – считает Ставридис.

Корейская война велась между Северной и Южной Кореей в период с 1950-го по 1953 год. Конфликт между двумя странами прекратился перемирием в июле 1953 года, в результате которого была создана демилитаризованная зона. Однако поскольку в последующие годы не было подписано официального мирного договора, формально две страны все еще находятся в состоянии войны.

Война России против Украины. Главное (обновляется)