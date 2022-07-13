Подоляк написал самый короткий рассказ о российском солдате, подражая Хемингуэю

"Все очень просто… Однажды Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, который запросто сможет растрогать любого. Буквально через час он принес лист бумаги, на котором красным по сине-белому было написано всего два предложения: "Российский солдат заступал на ночное дежурство на складе БК (боекомплекта. – "ГОРДОН"). Командир искренне пожелал "спокойной ночи". Ждем…" – написал Подоляк.
Американскому писателю Эрнесту Хемингуэю приписывают авторство рассказа из шести слов, который он написал, чтобы выиграть пари. Согласно литературному мифу, писатель поспорил с коллегой, что сможет придумать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор, написав: "Продаются детские ботиночки. Неношеные" (в оригинале – "For sale: baby shoes, never worn").
В июне ВСУ нанесли ряд результативных ударов по складам боеприпасов оккупантов. В частности, уничтожены склад в оккупированной Каховке, склад с боеприпасами к реактивным системам залпового огня и не менее семи складов боеприпасов на территории ОРДЛО.
4 июля украинские военные атаковали склад с боеприпасами российских оккупантов в городе Снежное Донецкой области. Об этом Сухопутные войска Украины сообщили в Facebook. "Файер-шоу в Снежном Донецкой области. Удар пришелся по складам боеприпасов оккупантов", – коротко прокомментировали военные.
Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в тот же день подтвердил успешные удары ВСУ по складам в оккупированных областях. "Только за сегодня четыре крупных склада – Торез, Снежное, Хрустальное, в Донецке два и на херсонском направлении еще одно скопление войск", – сказал он.
8 июля ВСУ ударили по складу боеприпасов РФ в оккупированной Новой Каховке Херсонской области. Вечером 11 июля в Новой Каховке взорвали еще один склад боеприпасов армии РФ.
9 июля ВСУ сообщили об ударе по складам боеприпасов оккупантов в районе Чернобаевки Херсонской области. 12 июля сообщалось об ударе по складу боеприпасов российских войск во временно оккупированном селе Чаривне Херсонской области.