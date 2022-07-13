Подоляк написал самый короткий рассказ о российском солдате, подражая Хемингуэю

"Все очень просто… Однажды Хемингуэй поспорил, что напишет самый короткий рассказ, который запросто сможет растрогать любого. Буквально через час он принес лист бумаги, на котором красным по сине-белому было написано всего два предложения: "Российский солдат заступал на ночное дежурство на складе БК (боекомплекта. – "ГОРДОН"). Командир искренне пожелал "спокойной ночи". Ждем…" – написал Подоляк.

Американскому писателю Эрнесту Хемингуэю приписывают авторство рассказа из шести слов, который он написал, чтобы выиграть пари. Согласно литературному мифу, писатель поспорил с коллегой, что сможет придумать самый короткий рассказ, способный растрогать любого. Он выиграл спор, написав: "Продаются детские ботиночки. Неношеные" (в оригинале – "For sale: baby shoes, never worn").