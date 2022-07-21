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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В украинской разведке оценили, сколько у России осталось ракет

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"Искандеры", по наблюдениям украинских разведчиков, Россия в последнее время не использует бережет
"Искандеры", по наблюдениям украинских разведчиков, Россия в последнее время не использует – бережет
Фото: armyinform.com.ua

Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину использовала 55–60% довоенных запасов своих высокоточных ракет. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны (ГУР МО) Украины Вадим Скибицкий рассказал 21 июля на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

Из-за международных санкций Россия испытывает проблемы при производстве новых ракет. В то же время оккупанты располагают старыми советскими запасами. По словам представителя ГУР МО, они "велики" и подсчитать, сколько таких боеприпасов осталось, очень сложно.

"Это и крылатые ракеты, те же Х-22, которые в том числе применялись уже дважды с территории Беларуси. Другие крылатые ракеты, полный набор реактивных снарядов – "Смерч", "Ураган", БМ-21 "Град", разного рода авиационные бомбы. Все, что осталось от Советского Союза", – перечислил Скибицкий.

К высокоточным ракетам, которых у РФ осталось 40–45%, в разведке отнесли системы "Искандер", "Калибр", крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и Х-555.

По информации военной разведки Украины, больше всего агрессор использовал баллистических ракет комплекса "Искандер". В этой связи применение ракет такого типа для ударов по территории Украины уже давно не фиксировали.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. По данным президента Владимира Зеленского на утро 13 июля, РФ выпустила по Украине около 3 тыс. ракет.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат 13 июля отмечал, что Россия использовала в Украине все виды своего ракетного вооружения.

Сокращение количества запусков оккупантами современных ракет и переход к использованию менее точных – из "советских" запасов – в ГУР МО, британской разведке и Воздушных силах ВСУ отмечают с июня.

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