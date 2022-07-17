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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия однозначно готовится к следующему этапу наступления – ГУР

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По данным украинской разведки, оккупанты активизировались и планируют новое наступление
По данным украинской разведки, оккупанты активизировались и планируют новое наступление
Фото: EPA

Вооруженные силы РФ сейчас определенно ведут подготовку к новому этапу наступательных действий на территории Украины. Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в эфире телемарафона 16 июля, сообщили LIGA.net и "Украинская правда".

Он отметил, что сейчас наблюдается повышенная активность врага вдоль всей линии фронта.

"Военная разведка на сегодняшний день фиксирует активность противника. При этом это не только ракетные удары, которые наносятся с воздуха и моря. Мы видим обстрелы по всей линии столкновения, по всей линии фронта, идет активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов. То есть да, действительно, есть определенная активизация противника вдоль всей линии фронта... Однозначно сейчас идет подготовка к следующему этапу наступательных действий", – сказал Скибицкий.

По информации украинской разведки, министр обороны РФ Сергей Шойгу действительно посетил подразделения российских войск, воюющих в Украине, и заслушал доклады командиров армии РФ относительно дальнейших действий.

"Он подвел итоги мероприятий, которые были предприняты, а по некоторым данным вручал награды наиболее "отличившимся" офицерам и генералам", – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР также прокомментировал угрозу наступления из Беларуси. 

"Угроза есть. На сегодняшний день ее уровень не так высок, как это было в феврале, но со временем он может возрасти", – отметил Скибицкий. 

По данным разведки, сейчас на приграничных с Украиной территориях Беларуси происходит ротация военных. Ударных группировок войск на территории Беларуси, какие были созданы в феврале, сейчас ГУР не наблюдает. Но не исключает, что в зависимости от успехов оккупантов на фронте "возможны перегруппировка и усиление российского присутствия на территории Беларуси".

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

16 июля минобороны РФ заявило, что глава ведомства Сергей Шойгу проинспектировал участвующие в войне, которую в РФ называют "специальной военной операцией", группировки войск "Юг" и "Центр" и "дал указания по наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях".

Теги: Беларусь, Сергей Шойгу, ротация, наступление, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины
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