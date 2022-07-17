Россия однозначно готовится к следующему этапу наступления – ГУР

Он отметил, что сейчас наблюдается повышенная активность врага вдоль всей линии фронта.

"Военная разведка на сегодняшний день фиксирует активность противника. При этом это не только ракетные удары, которые наносятся с воздуха и моря. Мы видим обстрелы по всей линии столкновения, по всей линии фронта, идет активное применение тактической авиации, штурмовых вертолетов. То есть да, действительно, есть определенная активизация противника вдоль всей линии фронта... Однозначно сейчас идет подготовка к следующему этапу наступательных действий", – сказал Скибицкий.

По информации украинской разведки, министр обороны РФ Сергей Шойгу действительно посетил подразделения российских войск, воюющих в Украине, и заслушал доклады командиров армии РФ относительно дальнейших действий.

"Он подвел итоги мероприятий, которые были предприняты, а по некоторым данным вручал награды наиболее "отличившимся" офицерам и генералам", – сказал Скибицкий.

Представитель ГУР также прокомментировал угрозу наступления из Беларуси.

"Угроза есть. На сегодняшний день ее уровень не так высок, как это было в феврале, но со временем он может возрасти", – отметил Скибицкий.

По данным разведки, сейчас на приграничных с Украиной территориях Беларуси происходит ротация военных. Ударных группировок войск на территории Беларуси, какие были созданы в феврале, сейчас ГУР не наблюдает. Но не исключает, что в зависимости от успехов оккупантов на фронте "возможны перегруппировка и усиление российского присутствия на территории Беларуси".