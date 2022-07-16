Шойгу приказал "наращивать действия" российских военных на всех направлениях в Украине

"Шойгу проинспектировал группировки войск "Юг" и "Центр", выполняющие задачи спецоперации. На командном пункте министр обороны РФ заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения боевых задач", – говорится в сообщении.
Где находится "командный пункт", не уточняется, но из сообщения можно сделать вывод, что для заслушивания докладов Шойгу лично приехал в Украину
"Шойгу дал указания по наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях на Украине, чтобы исключить возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов", – заявили в российском военном ведомстве.
В ходе инспектирования Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.
Предыдущий раз о том, что Шойгу приезжал с инспекцией в российскую группировку, задействованную в Украине, его ведомство заявляло 26 июня. При этом на опубликованном видео его визита не было людей, с которыми он якобы встречался, отмечало российское издание "Агентство".
В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.
В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.