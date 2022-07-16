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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Шойгу приказал "наращивать действия" российских военных на всех направлениях в Украине

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Шойгу (в центре) проинспектировал российские войска, воюющие против Украины. Где он их инспектировал, не уточняется
Шойгу (в центре) проинспектировал российские войска, воюющие против Украины. Где он их инспектировал, не уточняется
Скриншот: Минобороны России / Telegram

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал участвующие в войне, которую в РФ называют "специальной военной операцией", группировки войск "Юг" и "Центр" и поручил "наращивать действия на всех операционных направлениях". Об этом сообщило минобороны РФ 16 июля.

"Шойгу проинспектировал группировки войск "Юг" и "Центр", выполняющие задачи спецоперации. На командном пункте министр обороны РФ заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения боевых задач", – говорится в сообщении.

Где находится "командный пункт", не уточняется, но из сообщения можно сделать вывод, что для заслушивания докладов Шойгу лично приехал в Украину

"Шойгу дал указания по наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях на Украине, чтобы исключить возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов", – заявили в российском военном ведомстве.

В ходе инспектирования Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

Предыдущий раз о том, что Шойгу приезжал с инспекцией в российскую группировку, задействованную в Украине, его ведомство заявляло 26 июня. При этом на опубликованном видео его визита не было людей, с которыми он якобы встречался, отмечало российское издание "Агентство".

Контекст:

В начале апреля ВСУ изгнали оккупантов из северных областей Украины, с середины апреля захватчики сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

На Донбассе оккупанты пытаются полностью захватить Луганскую область. Последний крупный город региона, Лисичанск, ВСУ покинули 3 июля.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава обладминистрации Павел Кириленко 2 июля.

Теги: Сергей Шойгу, наступление, война России против Украины, минобороны РФ
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