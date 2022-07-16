Шойгу приказал "наращивать действия" российских военных на всех направлениях в Украине

Шойгу (в центре) проинспектировал российские войска, воюющие против Украины. Где он их инспектировал, не уточняется Скриншот: Минобороны России / Telegram

"Шойгу проинспектировал группировки войск "Юг" и "Центр", выполняющие задачи спецоперации. На командном пункте министр обороны РФ заслушал доклады командующего группировкой "Юг" генерала армии Сергея Суровикина, командующего группировкой "Центр" генерал-полковника Александра Лапина, других командующих и командиров о текущей обстановке, характере действий противника и ходе выполнения боевых задач", – говорится в сообщении.

Где находится "командный пункт", не уточняется, но из сообщения можно сделать вывод, что для заслушивания докладов Шойгу лично приехал в Украину

"Шойгу дал указания по наращиванию действий группировок на всех операционных направлениях на Украине, чтобы исключить возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов", – заявили в российском военном ведомстве.

В ходе инспектирования Шойгу вручил медали "Золотая Звезда" Героя Российской Федерации генерал-полковнику Александру Лапину и генерал-майору Эседулле Абачеву.

Предыдущий раз о том, что Шойгу приезжал с инспекцией в российскую группировку, задействованную в Украине, его ведомство заявляло 26 июня. При этом на опубликованном видео его визита не было людей, с которыми он якобы встречался, отмечало российское издание "Агентство".