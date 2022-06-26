На видео якобы встречи Шойгу с командующими "спецоперацией" в Украине не оказалось самих командующих – росСМИ

"На видео не видно ни командующего южной группировкой войск Сергея Суровикина, ни командующего группировкой войск "Центр" Александра Лапина. Их имена упоминались в пятничном сообщении минобороны [России]. Это был первый случай, когда минобороны назвало командующих группировкой российских войск в Украине", – говорится в сообщении.

"Агентство" отмечает, что, хотя минобороны России в воскресенье сопроводило свое видео с Шойгу словами о том, что тот "заслушал доклады командующих", на кадрах другие генералы: заместители министра обороны Геннадий Жидко и Юнус-Бек Евкуров, начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской и начальник Главного управления кадров минобороны Виктор Горемыкин.

"Шойгу известен тем, что активно использует пиар для создания представления об успешном выполнении своих задач. Его первый известный визит на фронт совпал с удачами российских военных в районе Северодонецка и Лисичанска [Луганской области]. Из сообщения минобороны не понятно, куда конкретно прилетал Шойгу", – прокомментировало издание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)