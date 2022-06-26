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На видео якобы встречи Шойгу с командующими "спецоперацией" в Украине не оказалось самих командующих – росСМИ

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Шойгу активно использует пиар, пишет российское "Агентство"
Шойгу активно использует пиар, пишет российское "Агентство"
Фото: kremlin.ru

26 июня в российских СМИ появилось видео, на котором министр обороны России Сергей Шойгу якобы проводит встречу с командующими российскими войсками, вторгшимися в Украину, но на записи нет людей, с которыми он якобы встречается. Об этом сообщает в Telegrаm российское издание "Агентство".

"На видео не видно ни командующего южной группировкой войск Сергея Суровикина, ни командующего группировкой войск "Центр" Александра Лапина. Их имена упоминались в пятничном сообщении минобороны [России]. Это был первый случай, когда минобороны назвало командующих группировкой российских войск в Украине", – говорится в сообщении.

"Агентство" отмечает, что, хотя минобороны России в воскресенье сопроводило свое видео с Шойгу словами о том, что тот "заслушал доклады командующих", на кадрах другие генералы: заместители министра обороны Геннадий Жидко и Юнус-Бек Евкуров, начальник Главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской и начальник Главного управления кадров минобороны Виктор Горемыкин.

"Шойгу известен тем, что активно использует пиар для создания представления об успешном выполнении своих задач. Его первый известный визит на фронт совпал с удачами российских военных в районе Северодонецка и Лисичанска [Луганской области]. Из сообщения минобороны не понятно, куда конкретно прилетал Шойгу", – прокомментировало издание.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, СМИ, война, Сергей Шойгу, видео, война России против Украины, минобороны РФ, спецоперация, визит, Юнус-Бек Евкуров, Геннадий Жидко
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