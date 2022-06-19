Вместо Дворникова руководить ВС РФ в Украине назначили генерала Жидко – CIT и Bellingcat

Жидко (на фото) до ноября 2021 года командовал Восточным военным округом, отметил Левиев Фото: Минобороны России / Facebook

Об этом в интервью российскому блогеру и журналисту Майклу Наки, опубликованном 2 июня на его YouTube-канале, рассказал основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев со ссылкой на источники.

"Когда мы общались со своими источниками – солдатами, они говорят, что вместо Дворникова теперь командует всей этой операцией, битвой за Донбасс генерал Жидко… По сути, такой главный замполит, главный политрук российской армии", – сказал основатель CIT.

Эту информацию в интервью, опубликованном 16 июня в YouTube проекта "Продолжение следует", подтвердил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, частая смена главнокомандующего войной, и тот факт, что эта информация становится публичной, демотивирует армию российских оккупантов.

"Потому что они понимают, что что-то не так… Те источники, которые называли Дворникова неудачником, считают, что новый значительно лучше", – сказал Грозев.

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