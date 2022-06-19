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Вместо Дворникова руководить ВС РФ в Украине назначили генерала Жидко – CIT и Bellingcat

Жидко (на фото) до ноября 2021 года командовал Восточным военным округом, отметил Левиев
Жидко (на фото) до ноября 2021 года командовал Восточным военным округом, отметил Левиев
Фото: Минобороны России / Facebook

Генерал Вооруженных сил (ВС) РФ Александр Дворников, который с апреля командовал армией оккупантов в войне против Украины, отстранен, теперь российскими войсками руководит генерал Геннадий Жидко.

Об этом в интервью российскому блогеру и журналисту Майклу Наки, опубликованном 2 июня на его YouTube-канале, рассказал основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) Руслан Левиев со ссылкой на источники.

"Когда мы общались со своими источниками – солдатами, они говорят, что вместо Дворникова теперь командует всей этой операцией, битвой за Донбасс генерал Жидко… По сути, такой главный замполит, главный политрук российской армии", – сказал основатель CIT.

Эту информацию в интервью, опубликованном 16 июня в YouTube проекта "Продолжение следует", подтвердил болгарский журналист, главный расследователь международной группы Bellingcat Христо Грозев.

По его словам, частая смена главнокомандующего войной, и тот факт, что эта информация становится публичной, демотивирует армию российских оккупантов.

"Потому что они понимают, что что-то не так… Те источники, которые называли Дворникова неудачником, считают, что новый значительно лучше", – сказал Грозев.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О назначении командующего Южным военным округом Дворникова новым командующим российскими войсками в Украине СМИ сообщили 8 апреля. Источники телерадиокомпании BBC отметили, что координация между российскими подразделениями в Украине была очень слабой и цель Дворникова – улучшить ее. Официально это назначение в РФ не подтверждали.

13 апреля в британской разведке заявили, что назначение Дворникова является попыткой централизовать командование и управление. "Неспособность действовать слаженно и координировать военные действия до сих пор препятствует российскому вторжению", – отметили в ведомстве.

Народный депутат Украины от "Батьківщини", генерал СБУ в отставке Андрей Кожемякин в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман назвал Дворникова "мясником Алеппо". "Этот человек (если его можно назвать так: "человек") в свое время прославился "подвигами" в сирийском Алеппо. Операций было много – воздушных, наземных, но в основном ракетно-бомбовых", – сказал Кожемякин.

Жидко до ноября 2021 года командовал Восточным военным округом, после чего перешел на должность замминистра обороны РФ по военно-политической работе, рассказал Левиев. По его словам, Восточный военный округ считается в российской армии "наиболее укомплектованным и боеспособным".

Теги: Россия, Украина, вторжение, отставка, журналисты, война России против Украины, Bellingcat, интервью, Conflict Intelligence Team, назначение, Христо Грозев, российские оккупанты, Александр Дворников, Геннадий Жидко
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