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Экс-вице-премьер РФ Полторанин о развале России: Первой смоется Тува вместе с Шойгу

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Полторанин: Ребята, которые сегодня кричат: "Да здравствует!", начнут первым уходить
Полторанин: Ребята, которые сегодня кричат: "Да здравствует!", начнут первым уходить
Скриншот: Миронов Де-Факто / YouTube

Бывший российский вице-премьер-министр, близкий соратник экс-президента РФ Бориса Ельцина Михаил Полторанин допускает распад Российской Федерации. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

Полторанин считает, что у России может быть только два выхода – захват новых территорий или распад.

"Дальше она уже не может пойти, потому что вы сейчас нам по соплям надаете. Надаете, обещаете же, да? А дальше куда же идти? И те ребята, которые сегодня кричат: "Да здравствует!", начнут первым уходить", – предположил Полторанин.

Он спрогнозировал, что первым регионом, который отделится от России, станет малая родина министра обороны страны Сергея Шойгу. 

"У меня прогноз, что первой смоется Тува вместе с Шойгу. Потому что, говорят, у него там даже своя армия есть. С Монголией завяжут дело", – сказал политик. 

После этого, по его мнению, от России могут отделиться Чечня, Дагестан и Дальний Восток.

"И поехало, посыпалось..." – сказал Полторанин. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Россия – крупнейшая страна в мире, ее площадь составляет более 17 млн км², при этом она ведет захватнические войны и пытается оккупировать дополнительные территории. Население РФ – более 140 млн человек.

Политики из разных стран неоднократно высказывали предположения, что Россия рано или поздно развалится. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в 2020 году назвал Россию "искусственным образованием", которое было создано "под пулеметами", и предположил, что она развалится еще при его жизни.

Бывший лидер "Правого сектора", командующий "Украинской добровольческой армией", советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош сравнил Россию с СССР и высказал мнение, что распад России случится не в далеком будущем. "Мне кажется, это дело одного поколения. Например, в 1989 году я и подумать не мог, что в 1991 году Советский Союз развалится. То есть это все может произойти в любой момент", – сказал он в интервью изданию "ГОРДОН" в 2021 году. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Чечня, Сергей Шойгу, Дагестан, Дальний Восток, Тува, распад, Михаил Полторанин
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