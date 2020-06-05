Данилов: РФ – это искусственное образование. 100%, что она развалится при нашей жизни

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация была образована "под пулеметами", рано или поздно она распадется.



Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Российская Федерация распадется. Такое мнение он высказал в интервью "24 каналу", которое вышло 4 июня.

Чиновник считает, что РФ – это искусственно образованное государство.

"Я своего мнения не меняю. Я четко осознал, что в том состоянии, в котором пребывает РФ, – это искусственное образование. Я не могу понять, какое отношение к РФ имеет Ичкерия? Это Россия? Какое отношение к РФ имеют другие народы?" – сказал Данилов.

Он отметил, что многие территории попали в состав РФ "под пулеметами".

"Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто по собственной воле туда не заходил. Это сборная территория, которая рано или поздно развалится. Это совершенно естественная вещь. Мы также должны понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни, – 100%", – убежден секретарь СНБО.

Он отметил, что Россия всю историю занимается выяснением отношений с кем-то.

"У нас есть опасный сосед, который всю жизнь занимается выяснением отношений со своими соседями. Такая у них технологическая модель для того, чтобы держать свое общество [сплоченным], – обязательно должен быть внешний враг. В свое время это были США, НАТО, грузины, а сейчас – мы. И поэтому считать, что есть простое решение в таком сложном вопросе, – это значит самих себя вводить в заблуждение", – сказал секретарь СНБО.

Данилов и ранее высказывал мнение, что Россия рано или поздно распадется. В интервью "Бабелю" в 2019 году он сказал, что РФ "держится только тогда, когда есть какие-то внешние враги".

"Отстанет ли когда-то Россия от нас? Отстанет только тогда, когда она развалится. Я говорил в 2014 году о том, что вся эта история для России закончится независимой Ичкерией, независимым Татарстаном и прочими, в результате Россия развалится", – считает чиновник.

Данилов был назначен секретарем СНБО в октябре 2019 года.