Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Данилов: РФ – это искусственное образование. 100%, что она развалится при нашей жизни

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Российская Федерация была образована "под пулеметами", рано или поздно она распадется.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Данилов: Я не могу понять, какое отношение к РФ имеет Ичкерия?
Данилов: Я не могу понять, какое отношение к РФ имеет Ичкерия?
Фото: rnbo.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что Российская Федерация распадется. Такое мнение он высказал в интервью "24 каналу", которое вышло 4 июня. 

Чиновник считает, что РФ – это искусственно образованное государство.

"Я своего мнения не меняю. Я четко осознал, что в том состоянии, в котором пребывает РФ,  это искусственное образование. Я не могу понять, какое отношение к РФ имеет Ичкерия? Это Россия? Какое отношение к РФ имеют другие народы?" – сказал Данилов.

Он отметил, что многие территории попали в состав РФ "под пулеметами".

"Это искусственное образование, которое в свое время было собрано так же под пулеметами. Никто по собственной воле туда не заходил. Это сборная территория, которая рано или поздно развалится. Это совершенно естественная вещь. Мы также должны понимать, что это не произойдет так быстро, как бы нам этого хотелось, но то, что это будет при нашей жизни,  100%", – убежден секретарь СНБО. 

Он отметил, что Россия всю историю занимается выяснением отношений с кем-то. 

"У нас есть опасный сосед, который всю жизнь занимается выяснением отношений со своими соседями. Такая у них технологическая модель для того, чтобы держать свое общество [сплоченным], – обязательно должен быть внешний враг. В свое время это были США, НАТО, грузины, а сейчас  мы. И поэтому считать, что есть простое решение в таком сложном вопросе, – это значит самих себя вводить в заблуждение", – сказал секретарь СНБО.

Данилов и ранее высказывал мнение, что Россия рано или поздно распадется. В интервью "Бабелю" в 2019 году он сказал, что РФ "держится только тогда, когда есть какие-то внешние враги". 

"Отстанет ли когда-то Россия от нас? Отстанет только тогда, когда она развалится. Я говорил в 2014 году о том, что вся эта история для России закончится независимой Ичкерией, независимым Татарстаном и прочими, в результате Россия развалится", – считает чиновник. 

Данилов был назначен секретарем СНБО в октябре 2019 года. 

Теги: Россия, СНБО, Виталий Данилов, Российская Федерация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Мона Лиза". Ведущий Витер в новом клипе появился в облегающих кожаных штанах и косухе. Видео
  "Мона Лиза". Ведущий Витер в новом клипе появился в облегающих кожаных штанах и косухе. Видео
  Остапчук прокомментировал развод Потапа и Горовой
  Остапчук прокомментировал развод Потапа и Горовой
"Одна Даша хорошо... А три еще лучше". Астафьева примерила образы блондинки, брюнетки и шатенки. Фото
"Одна Даша хорошо... А три еще лучше". Астафьева примерила образы блондинки, брюнетки и шатенки. Фото
Vlad Darwin высказался в адрес артистов, которые ушли в политику
Vlad Darwin высказался в адрес артистов, которые ушли в политику
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS