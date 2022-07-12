В РФ формируют и направляют в наиболее горячие точки в Украине военные подразделения из заключенных – ГУР Минобороны

"Частично эта информация подтверждается. В частности, подтверждается информация, что рекрутинг проводится во всех регионах РФ, во всех возможных местах, в том числе в местах лишения свободы, – сказал Скибицкий. – Формируются подразделения, и во многих случаях они направляются в наиболее горячие точки".
По его словам, российское командование также просчитывает, что большинство заключенных будет уничтожено и государство "никакой ответственности за их смерть нести не будет", а также не будет платить компенсацию.
Российские независимые издания "Важные истории" и Gulagu.net со ссылкой на источники сообщили 6 июля, что в РФ более 50 заключенных, содержавшихся в исправительных колониях №6 и №7 Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область, дав им считанные минуты на сборы и отказав в звонках родным.
Журналисты утверждают, что заключенных отправили для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, добавил Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, подтвердил эксперт.
По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.
27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет начинать официальную мобилизацию.
По словам Скибицкого, всеобщая мобилизация в РФ возможна только тогда, когда будет объявлена война против Украины, чего не хочет признавать Путин.