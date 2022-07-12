В РФ формируют и направляют в наиболее горячие точки в Украине военные подразделения из заключенных – ГУР Минобороны

"Частично эта информация подтверждается. В частности, подтверждается информация, что рекрутинг проводится во всех регионах РФ, во всех возможных местах, в том числе в местах лишения свободы, – сказал Скибицкий. – Формируются подразделения, и во многих случаях они направляются в наиболее горячие точки".

По его словам, российское командование также просчитывает, что большинство заключенных будет уничтожено и государство "никакой ответственности за их смерть нести не будет", а также не будет платить компенсацию.

Российские независимые издания "Важные истории" и Gulagu.net со ссылкой на источники сообщили 6 июля, что в РФ более 50 заключенных, содержавшихся в исправительных колониях №6 и №7 Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область, дав им считанные минуты на сборы и отказав в звонках родным.

Журналисты утверждают, что заключенных отправили для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)