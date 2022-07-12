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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В РФ формируют и направляют в наиболее горячие точки в Украине военные подразделения из заключенных – ГУР Минобороны

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Российское командование просчитывает, что большинство заключенных будет уничтожено, отметили в ГУР Минобороны Украины
Российское командование просчитывает, что большинство заключенных будет уничтожено, отметили в ГУР Минобороны Украины
Фото: depositphotos.com

Россия отправляет воевать в Украину заключенных. Информацию, опубликованную российскими СМИ, в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканала "Украина 24", подтвердил представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Частично эта информация подтверждается. В частности, подтверждается информация, что рекрутинг проводится во всех регионах РФ, во всех возможных местах, в том числе в местах лишения свободы, – сказал Скибицкий. – Формируются подразделения, и во многих случаях они направляются в наиболее горячие точки".

По его словам, российское командование также просчитывает, что большинство заключенных будет уничтожено и государство "никакой ответственности за их смерть нести не будет", а также не будет платить компенсацию.

Российские независимые издания "Важные истории" и Gulagu.net со ссылкой на источники сообщили 6 июля, что в РФ более 50 заключенных, содержавшихся в исправительных колониях №6 и №7 Санкт-Петербурга, отправили в Ростовскую область, дав им считанные минуты на сборы и отказав в звонках родным.

Журналисты утверждают, что заключенных отправили для дальнейшей переброски на восток Украины и участия в боевых действиях.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, добавил Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, подтвердил эксперт.

По оценке Генштаба ВСУ, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек на 16 июня.

27 июня британская разведка подтвердила, что Россия испытывает недостаток резервистов для войны в Украине, но не хочет начинать официальную мобилизацию.

По словам Скибицкого, всеобщая мобилизация в РФ возможна только тогда, когда будет объявлена война против Украины, чего не хочет признавать Путин.

Теги: Россия, Украина, заключенные, мобилизация, разведка, война России против Украины, Вадим Скибицкий, ГУР Минобороны Украины, компенсация, российские оккупанты
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