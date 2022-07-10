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В СНБО озвучили факты скрытой мобилизации в России на войну против Украины, вакансии дают в центры занятости

По данным СНБО, в России более 22 тыс. вакансий военных
По данным СНБО, в России более 22 тыс. вакансий военных
Фото: ЕРА

В России с привлечением службы занятости проводят скрытую мобилизацию для войны против Украины. Об этом 9 июля проинформировал в Telegram Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины.

"Российские власти не объявляют мобилизацию, но продолжают массово набирать контрактников. В региональных центрах занятости России появились более 22,2 тыс. вакансий для военнослужащих по контракту", – говорится в сообщении.

По данным СНБО, не менее семи подразделений, участвовавших в агрессии против Украины, объявили вакансии снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

В Центре назвали два таких подразделения, которые причастны к убийствам и пыткам по отношению к мирным жителям Бучи Киевской области: 64-я мотострелковая бригада из Хабаровского края и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк из Псковской области.

"Больше всего людей ищет 37-я мотострелковая бригада (воинская часть №69647) из Бурятии, которая на втором месте по количеству погибших. Эти вакансии указывают на потери российской армии и на общую проблему с набором военнослужащих", – объяснили в СНБО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину с целью неких "денацификации" и "демилитаризации".

По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

По данным ВСУ на 9 июля, потери оккупантов составляют около 37,2 тыс. человек личного состава.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.

По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что российские власти отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний

Теги: Россия, война, СНБО, военные, мобилизация, снайперы, вторжение, Бурятия, война России против Украины, военнослужащий, работа
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