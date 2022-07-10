В СНБО озвучили факты скрытой мобилизации в России на войну против Украины, вакансии дают в центры занятости

По данным СНБО, в России более 22 тыс. вакансий военных Фото: ЕРА

"Российские власти не объявляют мобилизацию, но продолжают массово набирать контрактников. В региональных центрах занятости России появились более 22,2 тыс. вакансий для военнослужащих по контракту", – говорится в сообщении.

По данным СНБО, не менее семи подразделений, участвовавших в агрессии против Украины, объявили вакансии снайперов, наводчиков, водителей, санитарных инструкторов и других специалистов.

В Центре назвали два таких подразделения, которые причастны к убийствам и пыткам по отношению к мирным жителям Бучи Киевской области: 64-я мотострелковая бригада из Хабаровского края и 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк из Псковской области.

"Больше всего людей ищет 37-я мотострелковая бригада (воинская часть №69647) из Бурятии, которая на втором месте по количеству погибших. Эти вакансии указывают на потери российской армии и на общую проблему с набором военнослужащих", – объяснили в СНБО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)