"Если вы снайпер от бога, вам бог и велел поучаствовать": в России началась скрытая мобилизация – Русская служба BBC

С марта военкоматы стали активно вызывать резервистов для воинского учета, пишет служба.
Военный юрист рассказал журналистам, что дал уже около тысячи консультаций в связи с повестками. По его словам, без официально объявленной мобилизации заставить резервиста ехать на фронт нельзя, но большинство его клиентов опасаются и игнорируют эти вызовы.
Армия РФ все активнее ведет рекламную кампанию контрактной службы, рассылаются письма с предложением устроиться на краткосрочный контракт (три, шесть или девять месяцев) для участия в "спецоперации". Чем именно предстоит заниматься, зависит от специализации, рассказал дежурный в одном из отборных пунктов в Новгородской области, куда корреспондент BBC обратился под видом соискателя.
"Если в ремонтный батальон попадете, можете и на территории России остаться, а если вы, например, снайпер от бога, то сам бог и велел вам поучаствовать".
При обсуждении зарплаты дежурный решил "не обманывать": на хорошие деньги, по его словам, можно рассчитывать, только если окажетесь "за ленточкой", имея в виду отправку в Украину.
"Русская служба BBC" публикует пример контракта, который навязчиво рекомендовали подписать другому ее собеседнику, из Тверской области. "Денежное довольствие от 130 тысяч рублей", – говорится в документе. Цифра "1" аккуратно пририсована ручкой к печатным "30". Зарплата контрактника, служащего в России сегодня, сообщается в статье, – 35-40 тыс. рублей (16 –18 тыс. грн).
Потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 14 мая достигли около 27,2 тыс. военных. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.
Российская армия не может набрать достаточно контрактников на замену погибшим на войне. О "срыве плана замещения боевых потерь»" говорится в переписке российского контрактника с сотрудницей главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, которую в начале мая опубликовала СБУ в Facebook.
На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ с дальнейшей отправкой на войну с Украиной.
Живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что власти РФ будут набирать для войны в Украине "продукт отрицательной селекции, деклассированных элементов. Они и воевать будут так же".