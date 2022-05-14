"Если вы снайпер от бога, вам бог и велел поучаствовать": в России началась скрытая мобилизация – Русская служба BBC

С марта военкоматы стали активно вызывать резервистов для воинского учета, пишет служба.

Военный юрист рассказал журналистам, что дал уже около тысячи консультаций в связи с повестками. По его словам, без официально объявленной мобилизации заставить резервиста ехать на фронт нельзя, но большинство его клиентов опасаются и игнорируют эти вызовы.

Армия РФ все активнее ведет рекламную кампанию контрактной службы, рассылаются письма с предложением устроиться на краткосрочный контракт (три, шесть или девять месяцев) для участия в "спецоперации". Чем именно предстоит заниматься, зависит от специализации, рассказал дежурный в одном из отборных пунктов в Новгородской области, куда корреспондент BBC обратился под видом соискателя.

"Если в ремонтный батальон попадете, можете и на территории России остаться, а если вы, например, снайпер от бога, то сам бог и велел вам поучаствовать".

При обсуждении зарплаты дежурный решил "не обманывать": на хорошие деньги, по его словам, можно рассчитывать, только если окажетесь "за ленточкой", имея в виду отправку в Украину.

"Русская служба BBC" публикует пример контракта, который навязчиво рекомендовали подписать другому ее собеседнику, из Тверской области. "Денежное довольствие от 130 тысяч рублей", – говорится в документе. Цифра "1" аккуратно пририсована ручкой к печатным "30". Зарплата контрактника, служащего в России сегодня, сообщается в статье, – 35-40 тыс. рублей (16 –18 тыс. грн).