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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Если вы снайпер от бога, вам бог и велел поучаствовать": в России началась скрытая мобилизация – Русская служба BBC

Рекламная кампания контрактной службы в России становится все более навязчивой Русская служба BBC
Рекламная кампания контрактной службы в России становится все более навязчивой – Русская служба BBC
Фото: EPA

Российской армии нужно больше солдат, и хотя президент Путин не объявил, как ожидалось, мобилизацию 9 мая, скрыто она идет с первого дня войны в Украине, об этом написала "Русская служба BBC".

С марта военкоматы стали активно вызывать резервистов для воинского учета, пишет служба.

Военный юрист рассказал журналистам, что дал уже около тысячи консультаций в связи с повестками. По его словам, без официально объявленной мобилизации заставить резервиста ехать на фронт нельзя, но большинство его клиентов опасаются и игнорируют эти вызовы.

Армия РФ все активнее ведет рекламную кампанию контрактной службы, рассылаются письма с предложением устроиться на краткосрочный контракт (три, шесть или девять месяцев) для участия в "спецоперации". Чем именно предстоит заниматься, зависит от специализации, рассказал дежурный в одном из отборных пунктов в Новгородской области, куда корреспондент BBC обратился под видом соискателя.

"Если в ремонтный батальон попадете, можете и на территории России остаться, а если вы, например, снайпер от бога, то сам бог и велел вам поучаствовать". 

При обсуждении зарплаты дежурный решил "не обманывать": на хорошие деньги, по его словам, можно рассчитывать, только если окажетесь "за ленточкой", имея в виду отправку в Украину. 

"Русская служба BBC" публикует пример контракта, который навязчиво рекомендовали подписать другому ее собеседнику, из Тверской области. "Денежное довольствие от 130 тысяч рублей", – говорится в документе. Цифра "1" аккуратно пририсована ручкой к печатным "30". Зарплата контрактника, служащего в России сегодня, сообщается в статье, – 35-40 тыс. рублей (16 –18 тыс. грн).

Контекст:

Потери личного состава российских оккупантов в войне против Украины по состоянию на 14 мая достигли около 27,2 тыс. военных. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Российская армия не может набрать достаточно контрактников на замену погибшим на войне. О "срыве плана замещения боевых потерь»" говорится в переписке российского контрактника с сотрудницей главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, которую в начале мая опубликовала СБУ в Facebook.

На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ с дальнейшей отправкой на войну с Украиной. 

Живущий в Великобритании российский бизнесмен Евгений Чичваркин в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил, что власти РФ будут набирать для войны в Украине "продукт отрицательной селекции, деклассированных элементов. Они и воевать будут так же".

Теги: мобилизация, призыв, армия РФ, война России против Украины
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