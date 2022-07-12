Путин не объявляет мобилизацию в РФ, поскольку не хочет признавать войну против Украины – ГУР Минобороны

Такое мнение в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканала "Украина 24", высказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.
"Путин не признает, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки. Он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признавать, что это действительно полномасштабная война… против Украинского государства и ее народа", – сказал Скибицкий.
Как сообщал 9 июля Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО), в России с привлечением службы занятости проводят скрытую мобилизацию для войны против Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По июньской оценке Генштаба Вооруженных сил Украины, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.
По данным ВСУ на 12 июля, потери оккупантов составляют около 37,5 тыс. человек личного состава.
Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает Жданов. При этом "скрытая мобилизация" в РФ идет полным ходом, отметил эксперт.
По данным британской разведки, Россия испытывает недостаток резервистов для войны, но не хочет начинать открытую мобилизацию. Российские СМИ выяснили, что российские власти отправляют воевать в Украину даже заключенных из колоний.