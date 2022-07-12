Путин не объявляет мобилизацию в РФ, поскольку не хочет признавать войну против Украины – ГУР Минобороны

Путин (за столом) не признает, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки, отметили в ГУР Минобороны Украины Фото: EPA

Такое мнение в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube телеканала "Украина 24", высказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

"Путин не признает, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки. Он продолжает так называемую "специальную военную операцию" и не хочет признавать, что это действительно полномасштабная война… против Украинского государства и ее народа", – сказал Скибицкий.

Как сообщал 9 июля Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны (СНБО), в России с привлечением службы занятости проводят скрытую мобилизацию для войны против Украины.

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