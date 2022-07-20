Путин заявил, что отвел войска от Киева ради переговоров с Зеленским

По словам Путина, украинские власти отказалась от выполнения стамбульских договоренностей о разблокировании экспорта украинского зерна, "хотя они были практически достигнуты".

Комментируя возможность встречи с Зеленским, российский президент сказал, что не видит сейчас у Киева желания выполнять договоренности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины и Силами территориальной обороны.

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона были найдены более тысячи убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.