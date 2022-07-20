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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Путин заявил, что отвел войска от Киева ради переговоров с Зеленским

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По словам Путина, украинские власти отказалась от выполнения достигнутых договоренностей
По словам Путина, украинские власти отказалась от выполнения достигнутых договоренностей
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин во время визита в Иран заявил, что отвел оккупационные войска от Киева ради "создания условий" для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом 20 июля сообщили "РИА Новости".

По словам Путина, украинские власти отказалась от выполнения стамбульских договоренностей о разблокировании экспорта украинского зерна, "хотя они были практически достигнуты".

Комментируя возможность встречи с Зеленским, российский президент сказал, что не видит сейчас у Киева желания выполнять договоренности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля с востока, юга и севера, в том числе с территории Беларуси. Оккупанты подошли к окраинам Киева, но были отброшены Вооруженными силами Украины и Силами территориальной обороны.

2 апреля Киевскую область освободили от российских оккупантов. В населенных пунктах региона были найдены более тысячи убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками.

Контекст:

27 марта в интервью российским СМИ Зеленский призвал Путина "своими ногами выходить оттуда, где он там есть", и прийти на встречу в любую точку мира, кроме Украины, России и Беларуси. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на следующий день сказал, что сейчас встреча президентов Украины и России будет "контрпродуктивной".

29 марта, после очного раунда переговоров Украины и РФ, глава украинской делегации Давид Арахамия говорил, что "уже достаточно наработано материала, чтобы сделать возможной встречу президентов Украины и Российской Федерации".

23 апреля Зеленский заявил о готовности ко встрече с Путиным. "Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считаю, что любой формат по поводу встреч через посредников из России или передачи той или иной информации лидеру РФ через дружественные страны, я считаю, не даст желаемого результата", – сказал он.

В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, войска
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