Российские войска обстреляли Бахмут зажигательными боеприпасами, сгорели семь жилых домов – ОВА

"Зажигательными боеприпасами обстреляли российские войска частный сектор Бахмута. По оперативной информации, сгорело минимум семь частных жилых домов", – написал Кириленко.

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По словам главы ОВА, для ликвидации возгораний на место обстрела прибыли пожарно-спасательные подразделения ГСЧС.

Кириленко подчеркнул, что Россия целенаправленно уничтожает украинские города и села, а также мирное население.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

Зеленский говорил, что наступление России на Донбассе может сделать этот регион безлюдным.

В МВД Украины считают, что захватить Донецкую область оккупантам будет "гораздо сложнее", чем Луганскую.

Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, говорил Кириленко 22 июня и 2 июля.