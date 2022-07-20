"Не только Херсонская область". Данилов рассказал о предстоящей деоккупации территорий Украины

"Президент дал приказ освободить всю нашу Украину от российской нечисти. Каким образом, очередь, сроки – все это за военными. Этот вопрос поднимается на ставке верховного главнокомандующего – президента нашей страны. И сказать, что это только Херсонская область, о которой все сейчас говорят, – это не совсем отвечает действительности. Президент отвечает за всю Украину. Сроки и очередность определяют военные совместно на заседаниях ставки под председательством президента нашей страны", – отметил Данилов.

Он подчеркнул, что после освобождения оккупированных территорий коллаборанты будут нести ответственность за помощь российским оккупантам.

"Не совершайте действий, которые будут наносить вред государству и непосредственно потом вам. Если так случилось, что вы оказались под оккупацией рашистов, ведите себя вежливо и не помогайте агрессору в этой войне. И тогда никаких замечаний со стороны государства, когда туда вернется наша власть, не будет. Если вы будете напрямую участвовать, прислуживать, иметь отношение к рашистам, поверьте, ничего хорошего для вас в ближайшем будущем не будет. Все будут отвечать согласно нашему законодательству за те действия, которые они совершат против нашего населения и нашей страны", – сказал секретарь СНБО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)