"Не только Херсонская область". Данилов рассказал о предстоящей деоккупации территорий Украины

"Президент дал приказ освободить всю нашу Украину от российской нечисти. Каким образом, очередь, сроки – все это за военными. Этот вопрос поднимается на ставке верховного главнокомандующего – президента нашей страны. И сказать, что это только Херсонская область, о которой все сейчас говорят, – это не совсем отвечает действительности. Президент отвечает за всю Украину. Сроки и очередность определяют военные совместно на заседаниях ставки под председательством президента нашей страны", – отметил Данилов.
Он подчеркнул, что после освобождения оккупированных территорий коллаборанты будут нести ответственность за помощь российским оккупантам.
"Не совершайте действий, которые будут наносить вред государству и непосредственно потом вам. Если так случилось, что вы оказались под оккупацией рашистов, ведите себя вежливо и не помогайте агрессору в этой войне. И тогда никаких замечаний со стороны государства, когда туда вернется наша власть, не будет. Если вы будете напрямую участвовать, прислуживать, иметь отношение к рашистам, поверьте, ничего хорошего для вас в ближайшем будущем не будет. Все будут отвечать согласно нашему законодательству за те действия, которые они совершат против нашего населения и нашей страны", – сказал секретарь СНБО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после оккупации Крыма Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия велись между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми РФ боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признавала своего вторжения в Украину.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины".
После полномасштабного нападения на Украину российские войска захватили часть Херсонской, Николаевской, Харьковской (около 31% территории на 29 мая), Запорожской (почти 60% территории на 5 июня), Донецкой (55% территории на 2 июля) и почти всю Луганскую область. По состоянию на 2 июня, под контролем оккупантов находилось около 20% территории Украины, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.
5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. 8 мая в Запорожской ОВА заявили, что ВСУ успешно проводят контрнаступление на запорожском направлении. Оперативное командование ВСУ "Юг" сообщило 28 мая, что украинские военные перешли в контрнаступление на юге.
Всего на территории Украины, по данным Офиса президента на 5 июля, ВСУ деоккупировали 1028 населенных пунктов.
13 июля Данилов сообщил, что у ВСУ есть график боевых действий по деоккупации Украины, без дедлайнов.
Сейчас бои ведутся на Донбассе, в Харьковской области и в южной части Украины.