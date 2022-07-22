Жданов: Наша война сделает рекламу HIMARS и М777, заводы в США будут в четыре смены работать

"Соединенные Штаты на сегодняшний день раскручивают свой военно-промышленный комплекс. Причем на промышленные объемы. Кстати, за последнюю неделю, по данным их статистики, у них пошло падение безработицы и пошел рост количества рабочих мест. [...] Война – всегда толчок для экономики", – сказал Жданов.

Он считает, что экономика США пытается "переварить" денежную массу, напечатанную во время локдаунов из-за коронавирусной инфекции.

"Их можно как переварить? Надо запустить экономику. Как запустить экономику? "Давайте продадим кому-то оружие". А еще наша война сейчас сделает рекламу таким [реактивным] системам [залпового огня], как HIMARS, таким системам, как "Три семерки" (британские гаубицы М777. – "ГОРДОН"), – там заводы будут работать в четыре смены. И они на конец года выйдут с хорошими показателями", – объяснил эксперт.

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