Жданов: Наша война сделает рекламу HIMARS и М777, заводы в США будут в четыре смены работать

"Соединенные Штаты на сегодняшний день раскручивают свой военно-промышленный комплекс. Причем на промышленные объемы. Кстати, за последнюю неделю, по данным их статистики, у них пошло падение безработицы и пошел рост количества рабочих мест. [...] Война – всегда толчок для экономики", – сказал Жданов.
Он считает, что экономика США пытается "переварить" денежную массу, напечатанную во время локдаунов из-за коронавирусной инфекции.
"Их можно как переварить? Надо запустить экономику. Как запустить экономику? "Давайте продадим кому-то оружие". А еще наша война сейчас сделает рекламу таким [реактивным] системам [залпового огня], как HIMARS, таким системам, как "Три семерки" (британские гаубицы М777. – "ГОРДОН"), – там заводы будут работать в четыре смены. И они на конец года выйдут с хорошими показателями", – объяснил эксперт.
6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.
8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигнет 16.
Позже стало известно, что США и союзники обязались предоставить Украине в целом более 20 РСЗО HIMARS.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.
По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.