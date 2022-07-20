США вместе с партнерами предоставляют Украине более 20 систем HIMARS – американский генерал Милли

Об этом 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, трансляцию вел канал PBS.
Он рассказал, что Вооруженные силы Украины эффективно используют HIMARS, и сообщил, что на сегодняшний день США предоставили Украине 12 таких систем.
Это часть пакета из более 20 HIMARS, добавил Милли.
По его словам, работе на HIMARS уже обучены более 200 украинских военных и обучение продолжается.
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6 июля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что Украина уже получила от США и союзников девять систем HIMARS и аналогичных установок.
8 июля президент США Джо Байден объявил об очередном пакете военной помощи Украине на $400 млн, в который вошли еще четыре системы HIMARS. 20 июля в Пентагоне объявили, что на следующей неделе предоставят Украине еще четыре системы, таким образом их суммарное количество достигнет 16.
После получения от западных партнеров современного оружия, в том числе американских РСЗО M270 и HIMARS с боеприпасами дальностью до 70 км, ВСУ уничтожили ряд складов боеприпасов захватчиков на временно оккупированной территории, а также казармы, где размещались российские военные.
Министр обороны Украины Алексей Резников уверен, что западные партнеры, убедившись в точности использования Украиной ракетных систем HIMARS, предоставят ВСУ боеприпасы для стрельбы из этих систем на 300 км.
По его словам, Украине нужно минимум 50 систем HIMARS и M270, чтобы эффективно сдерживать врага.