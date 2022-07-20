США вместе с партнерами предоставляют Украине более 20 систем HIMARS – американский генерал Милли

В Украину уже доставлены 12 таких систем, говорит Милли Фото: ЕРА

Об этом 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины заявил глава Объединенного комитета начальников штабов армии США Марк Милли, трансляцию вел канал PBS.

Он рассказал, что Вооруженные силы Украины эффективно используют HIMARS, и сообщил, что на сегодняшний день США предоставили Украине 12 таких систем.

Это часть пакета из более 20 HIMARS, добавил Милли.

По его словам, работе на HIMARS уже обучены более 200 украинских военных и обучение продолжается.

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