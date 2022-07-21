Оккупанты планировали "уничтожить" HIMARS, но поддельный и в Беларуси Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

В письме от 18 июля на имя министра обороны Беларуси Виктора Хренина российское пропагандистское информагентство "Россия сегодня" просит оказать содействие в съемках "постановочного сюжета" на одном из белорусских полигонов. Съемки, согласно документу, назначены на 22 июля.

Для сюжета об "уничтожении" российскими РСЗО пусковой установки HIMARS ее мает будет поставлен российской стороной, следует из письма.

В страткоме ВСУ не сообщили, верифицирован ли опубликованный документ и каким образом он был получен.

17 июля минобороны РФ отчитывалось о якобы уничтоженной в Украине установке HIMARS. 20 июля министр обороны России Сергей Шойгу приказал российским военным уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности.

Во время брифинга после четвертой встречи в формате Рамштайн 20 июля, который транслировался американской общественной вещательной службой PBS, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли отметил, что ни одна из уже поставленных Украине установок HIMARS не пострадала, "хоть об этом и мечтают в Кремле".