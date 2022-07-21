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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Роспропаганда планирует снять в Беларуси фейк об уничтожении HIMARS– стратком ВСУ

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Оккупанты планировали "уничтожить" HIMARS, но поддельный и в Беларуси
Оккупанты планировали "уничтожить" HIMARS, но поддельный и в Беларуси
Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

Управление стратегических коммуникаций (стратком) ВСУ опубликовало 21 июля в Telegram документ, свидетельствующий о подготовке съемок фейкового сюжета о якобы "ликвидации" в Украине ракетной системы HIMARS.

В письме от 18 июля на имя министра обороны Беларуси Виктора Хренина российское пропагандистское информагентство "Россия сегодня" просит оказать содействие в съемках "постановочного сюжета" на одном из белорусских полигонов. Съемки, согласно документу, назначены на 22 июля.

Для сюжета об "уничтожении" российскими РСЗО пусковой установки HIMARS ее мает будет поставлен российской стороной, следует из письма.

В страткоме ВСУ не сообщили, верифицирован ли опубликованный документ и каким образом он был получен.

17 июля минобороны РФ отчитывалось о якобы уничтоженной в Украине установке HIMARS. 20 июля министр обороны России Сергей Шойгу приказал российским военным уничтожить ракетные системы ВСУ большой дальности.

Во время брифинга после четвертой встречи в формате Рамштайн 20 июля, который транслировался американской общественной вещательной службой PBS, глава Объединенного комитета начальников штабов армии США, генерал Марк Милли отметил, что ни одна из уже поставленных Украине установок HIMARS не пострадала, "хоть об этом и мечтают в Кремле".

Контекст:

В ВСУ подчеркивают, что используют HIMARS при работе по важным целям – командным пунктам, складам боеприпасов и так далее. Военные отмечают и  феноменальную точность американской РСЗО. Современная война, по убеждению Резникова, продемонстрировала, что "высокие технологии побеждают нашествие".

США и союзники обязались предоставить Украине в целом более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS, заявил Милли 20 июля на брифинге по итогам онлайн-заседания контактной группы по вопросам обороны Украины.

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