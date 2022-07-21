Жданов: Благодаря HIMARS у нас паритет сил в огневом противостоянии с артиллерией РФ

"Основные удары HIMARS сосредоточены сейчас в Донецкой области и на херсонском направлении. За счет поражения тыла [россиян] в 50 км [от линии соприкосновения] мы имеем паритет в огневом противостоянии с российской артиллерией. Уже нет такого шквала огня, который Россия вываливала на нашу пехоту, что мы были вынуждены отходить. Теперь у нас паритет, и, бывает, наша артиллерия работает без поддержки пехоты и заставляет противника вернуться на исходные позиции", — сказал собеседник.

По его словам, применение HIMARS кардинально поменяло ситуацию на поле боя.

"Не столько по огневым возможностям, потому что у нас были реактивные системы залпового огня "Смерч" с дальностью тоже 70 км. Здесь имеет значение точность технологии: 3 м на 75 км — это ювелирная точность для артиллерии. Когда ты отправляешь одну ракету и она приносит эффект, будто ты сделал целый залп из ее аналогов, конечно же, HIMARS равных нет", — отметил Жданов.

Эксперт рассказал об особенностях еще одной системы, которая применяется сейчас в Украине.

"Уже у нас есть MLRS M270 — это первичная система. Она была создана в середине 1970-х годов, она более мощная, имеет два пакета по шесть снарядов. Она на гусеничном ходу, то есть более тяжелая. А HIMARS — это уже скорее военная мода и необходимость маневра. HIMARS на колесной базе, что сделало ее высоко маневренной, имеет один пакет снарядов и пусковую установку сделали очень узкой, она входит в самолет С-130, то есть ее можно перебрасывать по воздуху. За счет маневренности и габаритов эти машины стали популярны. И так как мы их получили первыми, то сегодня пьедестал почета занимает HIMARS. Польша заказала 486 таких систем. Всего их произведено в мире чуть более 3 тыс. Я так понимаю, как Bayraktar все хотят купить, так сегодня на международном рынке вооружений стал бестселлером HIMARS", — сообщил военный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он рассказал, как выглядели бы сражения с россиянами, будь у Украины хотя бы 30 HIMARS.

"Если бы мы имели 100 таких систем, война шла бы только в дистанционном режиме. Мы бы заменили нашу штурмовую авиацию, которая выполнила основную работу в первые дни войны, когда громили колонны [российских войск]. Если будет 30 HIMARS, ситуация будет выглядеть так: мы берем отдельное направление, допустим Запорожскую область, в течение двух-трех недель выносим тыл россиян на 70 км, и после этого наша пехота может спокойно начинать контрнаступательное движение. Любые колонны, которые будут подходить с подвозом боеприпасов, топлива, техники, будут на рубеже 50–60 км от переднего края уничтожаться", — подчеркнул Жданов.

По его словам, у российских войск нет вооружения, способного противостоять HIMARS.

"Недавно в Алчевске российская ПВО так старалась сбить снаряд HIMARS, что сбила свой фронтовой – самый современный – бомбардировщик Су-34. Единственное, что сегодня способно перехватывать реактивные снаряды, — это "Железный купол". А россияне решили за уши притянуть свой С-400 и думали, что он посбивает снаряды HIMARS. Они стали жертвой собственной рекламы", — сказал Жданов.

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