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Жданов: Смешно: Россия с протянутой рукой едет просить беспилотники у Ирана, который больше 30 лет под санкциями

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Жданов: Никто не видел результатов применения иранских беспилотников
Жданов: Никто не видел результатов применения иранских беспилотников
Скриншот: UKRLIFE.TV / YouTube

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов рассказал о взаимоотношениях России и Ирана.

"Смешно даже слышать про беспилотники Ирана. У него есть вся линейка — дроны-камикадзе, разведывательный и разведывательно-ударный беспилотники. Характеристики у них плавающие, очень сомнительные — никто не видел результатов их применения. И на сегодня их всего несколько десятков, оказывается. По открытым источникам информации, они [представители Ирана] к 2025 году планировали выйти на 100 штук. И Россия с протянутой рукой едет просить беспилотники у Ирана – страны, которая более 30 лет под санкциями", — акцентировал внимание Жданов.

Комментируя встречу глав Ирана и РФ, Жданов обратил внимание на большую дистанцию между главами Ирана и РФ во время встречи и на то, что Владимир Путин ни с кем в аэропорту не поздоровался.

"Это уже система. Напомню открытие Олимпиады в Пекине. Сидит Си Цзиньпин в окружении своих вассалов в правительственной ложе, и одинокий старичок Путин – в гостевой ложе", — подметил эксперт.

Он отметил, что Иран оказался "деловым" переговорщиком.

"Иран отказался платить по счетам за строительство атомной электростанции, и РФ достраивает станцию в Иране за деньги российских налогоплательщиков. Путин же не может отступиться, а Иран не платит. При этом он получил обогатительные технологии, крутит центрифуги, обогащает уран, испытал ракету-носитель и находится в одном шаге от производства ядерного оружия. Если США правильно расставят акценты в переговорах с Ираном, то выход на нефтяной рынок для Ирана в обмен на отказ от производства ядерного оружия... Думаю, Иран выберет нефтяной рынок", — сказал Жданов.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

19 июля в Тегеране состоялась встреча президента России Владимира Путина с верховным руководителем и духовным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи. Российского лидера и Хаменеи во время встречи разделяло солидное расстояние. Это обстоятельство в очередной раз стало поводом для мемов в соцсетях, в которых высмеяли президента РФ.

12 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Иран намерен в ускоренном порядке передать России по ее просьбе до нескольких сотен беспилотников, в том числе ударных.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Украина, Иран, оружие, Си Цзиньпин, переговоры, беспилотники, Олег Жданов, интервью
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