Касьянов: Думаю, Путин мечтает о замораживании ситуации с Украиной и о том, что Запад устанет ее поддерживать

"Думаю, Путин желает заморозить ситуацию так, как она есть, а именно [в пределах] сегодняшних оккупированных территорий, с этим [сухопутным] коридором до Крыма, и жить еще несколько лет", – предположил политик.

Касьянов считает, что цель Путина на этом этапе – помешать развитию Украины, чтобы она не стала примером для самих россиян.

"Он считает, что Украину уже разрушил. Одна из целей, которых он хотел достигнуть, достигнута: фактически 30% украинской экономики разрушено, и Украина не может стать в обозримом будущем, когда он правит, процветающим государством, не может стать примером для российских граждан, как нужно избирать свое правительство, как нужно проводить реформы и интегрироваться в Европейский союз и вообще в цивилизованный мир", – сказал российский оппозиционер.

По его мнению, такой путь развития Украины – это главная угроза для Путина, именно потому он так хотел смены власти на первом этапе войны.

"Он хотел смену власти для того, чтобы этот путь просто разрушить", – подчеркнул политик.

Касьянов убежден: Путин вообще не ожидал, что западные страны так объединятся в поддержке Украины и начнут разрабатывать план ее восстановления.

"Такой проект уже готовится, и, безусловно, в короткий срок все может быть восстановлено и развито даже более ускоренными темпами. Здесь он тоже просчитался. Поэтому я думаю, что он мечтает о замораживании ситуации, как она есть, и о том, что Запад устанет поддерживать Украину, ведь это огромные деньги. [Мечтает, что] вот такая полуразрушенная, слабая Украина будет существовать, а он с новыми территориями (у себя внутри он будет подавать, что он – "собиратель земель русских") будет наслаждаться этой популярностью. Думаю, он мечтает сейчас выйти таким образом из ситуации", – сказал политик.

При этом он высказал убеждение, что Украине удастся победить в этой войне и восстановить свою территориальную целостность.

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