ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Касьянов: Думаю, Путин мечтает о замораживании ситуации с Украиной и о том, что Запад устанет ее поддерживать

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Касьянов: Путин просчитался
Касьянов: Путин просчитался
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин хочет превратить военный конфликт с Украиной в замороженной и мешать ей стать процветающим государством. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов.

"Думаю, Путин желает заморозить ситуацию так, как она есть, а именно [в пределах] сегодняшних оккупированных территорий, с этим [сухопутным] коридором до Крыма, и жить еще несколько лет", – предположил политик. 

Касьянов считает, что цель Путина на этом этапе – помешать развитию Украины, чтобы она не стала примером для самих россиян. 

"Он считает, что Украину уже разрушил. Одна из целей, которых он хотел достигнуть, достигнута: фактически 30% украинской экономики разрушено, и Украина не может стать в обозримом будущем, когда он правит, процветающим государством, не может стать примером для российских граждан, как нужно избирать свое правительство, как нужно проводить реформы и интегрироваться в Европейский союз и вообще в цивилизованный мир", – сказал российский оппозиционер.

По его мнению, такой путь развития Украины – это главная угроза для Путина, именно потому он так хотел смены власти на первом этапе войны. 

"Он хотел смену власти для того, чтобы этот путь просто разрушить", – подчеркнул политик. 

Касьянов убежден: Путин вообще не ожидал, что западные страны так объединятся в поддержке Украины и начнут разрабатывать план ее восстановления

акой проект уже готовится, и, безусловно, в короткий срок все может быть восстановлено и развито даже более ускоренными темпами. Здесь он тоже просчитался. Поэтому я думаю, что он мечтает о замораживании ситуации, как она есть, и о том, что Запад устанет поддерживать Украину, ведь это огромные деньги. [Мечтает, что] вот такая полуразрушенная, слабая Украина будет существовать, а он с новыми территориями (у себя внутри он будет подавать, что он – "собиратель земель русских") будет наслаждаться этой популярностью. Думаю, он мечтает сейчас выйти таким образом из ситуации", – сказал политик.

При этом он высказал убеждение, что Украине удастся победить в этой войне и восстановить свою территориальную целостность. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Сейчас российские войска, по данным президента Украины Владимира Зеленского, контролируют около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Он заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки для прекращения боевых действий.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что президент поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов. Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями.

По данным украинских властей, в сентябре оккупанты хотят провести "референдумы" о "присоединении" захваченных украинских территорий к России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, экономика, Михаил Касьянов, российская агрессия, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
Дорофеева снялась в просторной футболке, без макияжа и обратилась к подписчикам
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
"Мишка заливался смехом". Тодоренко рассказала, как рожала на глазах у трехлетнего сына
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
  Роман Зозуля: У меня нет разделения на плохих или хороших русских. У меня все плохие. Даже те, кто против войны
  Gogol Bordello презентовала клип на песню Focus Coin. В ролике изображен путь корабля с желто-синим сердцем на борту. Видео
  Gogol Bordello презентовала клип на песню Focus Coin. В ролике изображен путь корабля с желто-синим сердцем на борту. Видео
Группа "Без обмежень" выступила в киевском метро для всех, "кто приближает победу". Видео
Группа "Без обмежень" выступила в киевском метро для всех, "кто приближает победу". Видео
  Создатель Масяни: Общество в России позволяет себя нагнуть очень сильно. Общественный голос зачищен. Террор хуже, чем в советское время
  Создатель Масяни: Общество в России позволяет себя нагнуть очень сильно. Общественный голос зачищен. Террор хуже, чем в советское время
Дурнев назвал главную причину разводов во время войны
Дурнев назвал главную причину разводов во время войны
Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал
Среди лауреатов премии YUNA оказалась певица, которая выступала в РФ после 2014 года. Сооснователь премии Шилько отреагировал
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
  Экс-продюсер "Мира наизнанку" Grabar выпустил клип на песню "Мова". В нем снялись люди с нарушением слуха и голоса. Видео
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома
Цвета национального флага, мозаика, ручная роспись, тарелки-ракушки. Пять украинских брендов керамики для дома G
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
"Прекрасна, как вино", "Очень-очень сладкая". Деми Мур снялась в рекламе купальников. Фото
Пианист Хмара в третий раз стал отцом. Фото
Пианист Хмара в третий раз стал отцом. Фото
  58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео
  58-летний Питт появился на премьере фильма в Берлине в юбке и розовой блузке. Видео
Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе
Группа The Chainsmokers первой в мире выступит в космосе
Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать
Роднянский о россиянах: "Гробовыми" деньгами за погибших на войне сыновей улучшают жилищные условия, платят долги, ездят отдыхать
  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал
  Создатель Масяни: Все, что происходило после прихода к власти Путина, – это нарочно было сделано. И я в этом, к сожалению, поучаствовал
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (141942)
2
"Красивая пара", "Очень похожи". Хименес-Браво перестал скрывать возлюбленную, показав ее лицо (70862)
3
"В кадре стригла свои роскошные волосы, а на телеэфиры надевала парик". Ворожбит рассказала, как снимали последний фильм Писанки (66625)
4
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (52648)
5
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал (52202)
6
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (47334)
7
Роговцева назвала лучшую актерскую пару в Украине (40768)
8
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (38485)
 
 
 
 