Касьянов: Думаю, Путин мечтает о замораживании ситуации с Украиной и о том, что Запад устанет ее поддерживать

"Думаю, Путин желает заморозить ситуацию так, как она есть, а именно [в пределах] сегодняшних оккупированных территорий, с этим [сухопутным] коридором до Крыма, и жить еще несколько лет", – предположил политик.
Касьянов считает, что цель Путина на этом этапе – помешать развитию Украины, чтобы она не стала примером для самих россиян.
"Он считает, что Украину уже разрушил. Одна из целей, которых он хотел достигнуть, достигнута: фактически 30% украинской экономики разрушено, и Украина не может стать в обозримом будущем, когда он правит, процветающим государством, не может стать примером для российских граждан, как нужно избирать свое правительство, как нужно проводить реформы и интегрироваться в Европейский союз и вообще в цивилизованный мир", – сказал российский оппозиционер.
По его мнению, такой путь развития Украины – это главная угроза для Путина, именно потому он так хотел смены власти на первом этапе войны.
"Он хотел смену власти для того, чтобы этот путь просто разрушить", – подчеркнул политик.
Касьянов убежден: Путин вообще не ожидал, что западные страны так объединятся в поддержке Украины и начнут разрабатывать план ее восстановления.
"Такой проект уже готовится, и, безусловно, в короткий срок все может быть восстановлено и развито даже более ускоренными темпами. Здесь он тоже просчитался. Поэтому я думаю, что он мечтает о замораживании ситуации, как она есть, и о том, что Запад устанет поддерживать Украину, ведь это огромные деньги. [Мечтает, что] вот такая полуразрушенная, слабая Украина будет существовать, а он с новыми территориями (у себя внутри он будет подавать, что он – "собиратель земель русских") будет наслаждаться этой популярностью. Думаю, он мечтает сейчас выйти таким образом из ситуации", – сказал политик.
При этом он высказал убеждение, что Украине удастся победить в этой войне и восстановить свою территориальную целостность.
24 февраля Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
Сейчас российские войска, по данным президента Украины Владимира Зеленского, контролируют около 20% территории Украины: Крым, часть Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской, Николаевской и Харьковской областей. Он заявил, что Украина не собирается идти на территориальные уступки для прекращения боевых действий.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что президент поставил задачу Вооруженным силам Украины освободить всю территорию страны от российских оккупантов. Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов прогнозировал, что в августе наступит переломный момент в войне с Россией и уже в обозримом будущем Украина восстановит контроль над своими территориями.
По данным украинских властей, в сентябре оккупанты хотят провести "референдумы" о "присоединении" захваченных украинских территорий к России.