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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Касьянов: Киев Путина не интересует, а вот отрезать Украину от морей он хочет

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Касьянов: Если сейчас Путин не будет побежден, агрессия будет продолжена
Касьянов: Если сейчас Путин не будет побежден, агрессия будет продолжена
Фото: Михаил Касьянов / Twitter

Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов считает, что президент РФ Владимир Путин хочет отрезать Украину от морей, а захват Киева не входит в его планы. Такое мнение он высказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Город [Киев] точно не интересует его как территория, а как власть, которая сопротивляется ему, – это интересует. Интересуют его люди, которые сопротивляются и эффективно управляют государственной машиной, которая в Украине существует", – сказал Касьянов.

Он убежден, что одной из главных целей Путина была смена руководства Украины.

Гордон переспросил у собеседника, почему, по его мнению, Путина не интересует Киев, ведь была информация спецслужб, что он хочет захватить всю Украину. 

"Я никогда не слышал таких вещей, даже рассуждений в этой сфере. Я просто не вижу никакого смысла  ни экономического, ни даже геополитического, – ответил Касьянов. – Вот отрезать Украину от морей  думаю, да [хочет]".

По мнению политика, Путин очень хотел захватить Одессу и выйти к Приднестровью, но не сумел – российская армия захватила Херсон, но была остановлена в Николаевской области. 

"Но я думаю, если сейчас он не будет побежден, если Украина не выиграет на этом этапе, вначале будет замороженная [ситуация], и через какое-то время будет агрессия продолжена. Он пойдет дальше. И потом после Одессы будет уже, конечно, Молдова, Приднестровье, – предположил оппозиционер. – Поэтому, я думаю, он хочет Украину сделать территориально маленькой, в каких-то воображаемых [границах]. Помните, он же историческую лекцию читал. Историки в шоке были от этого. Он сам придумал происхождение украинского народа... Но я сейчас не буду цитировать постулаты, которые он там напридумывал".  

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Сейчас российские оккупанты удерживают около 20% территории Украины. Из-за оккупации части Херсонской, Запорожской и Донецкой областей Украина временно потеряла выход к Азовском морю. В Министерстве обороны Украины считают, что Россия хочет отрезать Украину от двух морей – Азовского и Черного. До полномасштабной войны около 70–75% украинского экспорта приходилось на морские порты, в частности, через порты, который сейчас заблокированы, Украина отправляла за границу более 80% агропродукции

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины убеждены, что Россия до сих пор хочет захватить Киев (в конце марта – начале апреля оккупанты отступили от северных регионов, в том числе от Киева) и провести смену власти в Украине. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Киев, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Одесса, Молдова, Приднестровье, Михаил Касьянов, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
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