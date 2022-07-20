Касьянов: Киев Путина не интересует, а вот отрезать Украину от морей он хочет

Касьянов: Если сейчас Путин не будет побежден, агрессия будет продолжена Фото: Михаил Касьянов / Twitter

"Город [Киев] точно не интересует его как территория, а как власть, которая сопротивляется ему, – это интересует. Интересуют его люди, которые сопротивляются и эффективно управляют государственной машиной, которая в Украине существует", – сказал Касьянов.

Он убежден, что одной из главных целей Путина была смена руководства Украины.

Гордон переспросил у собеседника, почему, по его мнению, Путина не интересует Киев, ведь была информация спецслужб, что он хочет захватить всю Украину.

"Я никогда не слышал таких вещей, даже рассуждений в этой сфере. Я просто не вижу никакого смысла – ни экономического, ни даже геополитического, – ответил Касьянов. – Вот отрезать Украину от морей – думаю, да [хочет]".

По мнению политика, Путин очень хотел захватить Одессу и выйти к Приднестровью, но не сумел – российская армия захватила Херсон, но была остановлена в Николаевской области.

"Но я думаю, если сейчас он не будет побежден, если Украина не выиграет на этом этапе, вначале будет замороженная [ситуация], и через какое-то время будет агрессия продолжена. Он пойдет дальше. И потом после Одессы будет уже, конечно, Молдова, Приднестровье, – предположил оппозиционер. – Поэтому, я думаю, он хочет Украину сделать территориально маленькой, в каких-то воображаемых [границах]. Помните, он же историческую лекцию читал. Историки в шоке были от этого. Он сам придумал происхождение украинского народа... Но я сейчас не буду цитировать постулаты, которые он там напридумывал".

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