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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Касьянов: Я поражен мужеством украинского народа. Украина победит и восстановит независимость и территориальную целостность

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Идут 146-е сутки открытого вторжения России в Украину
Идут 146-е сутки открытого вторжения России в Украину
Фото: ЕРА

В интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов ответил на вопрос, чем, по его мнению, завершится война России против Украины.

"У меня нет сомнений (по крайней мере, это мое желание, и, думаю, цивилизованный мир считает так же), что должно закончиться победой Украины, восстановлением ее независимости и территориальной целостности полностью", – сказал он.

Экс-премьер России считает, что война завершится "хорошим миром".

"Нужно, чтобы мир на фронте наступил как можно быстрее. [...] Я просто поражен, скажу так, мужеством украинского народа и бойцов, которые защищают свою землю, свою независимость так яростно", – заявил Касьянов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские войска полномасштабно вторглись в Украину 24 февраля. Объявляя о вторжении, президент России Владимир Путин заявлял, что цель "спецоперации" – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и на юге.

Идут 146-е сутки открытого вторжения России в Украину.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, война, Михаил Касьянов, вторжение, независимость, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
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