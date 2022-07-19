Касьянов: Я поражен мужеством украинского народа. Украина победит и восстановит независимость и территориальную целостность

"У меня нет сомнений (по крайней мере, это мое желание, и, думаю, цивилизованный мир считает так же), что должно закончиться победой Украины, восстановлением ее независимости и территориальной целостности полностью", – сказал он.
Экс-премьер России считает, что война завершится "хорошим миром".
"Нужно, чтобы мир на фронте наступил как можно быстрее. [...] Я просто поражен, скажу так, мужеством украинского народа и бойцов, которые защищают свою землю, свою независимость так яростно", – заявил Касьянов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска полномасштабно вторглись в Украину 24 февраля. Объявляя о вторжении, президент России Владимир Путин заявлял, что цель "спецоперации" – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и на юге.
Идут 146-е сутки открытого вторжения России в Украину.