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Касьянов: Людей, которые могут возразить Путину, нет. Те, кто могут что-то в мягкой форме сказать, – сторонники "спецоперации"

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Касьянов отметил, что Путин (на фото) не один поддерживает агрессию против Украины
Касьянов отметил, что Путин (на фото) не один поддерживает агрессию против Украины
Фото: ЕРА

В окружении президента России Владимира Путина нет людей, способных объяснить ему, что в войне против Украины "все идет не по плану". Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов.

"Таких людей нет. Те люди (их там немного, один-два-три человека), которые могут что-то в мягкой форме сказать [такое], они ему говорят как раз наоборот: "Мы правильно сделали, правильно начали". Они и были сторонниками (два-три человека) начала этой "операции". Путин – не один", – сказал он.

Экс-премьер России обратил внимание на членов Совета безопасности страны (перед открытым вторжением они поддерживали главу Кремля в вопросе признания "независимости" ОРДЛО).

"Вот это окружение. Вы видели их [этих людей] поведение. Из них два-три человека, которые на самом деле знали, что это [открытое вторжение в Украину] будет, и поддерживали, и, так сказать, подвели к этой ситуации", – отметил Касьянов.

Гордон спросил о конкретных фамилиях людей, поддержавших Путина, и упомянул секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"Ну, мы не будем их называть. Патрушев, конечно, в первую очередь, потому что это близкий друг Путина и соратник, безусловно. Я не хочу спекулировать. [...] У меня есть предположения, но я не хочу предположения высказывать", – объяснил Касьянов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российские войска полномасштабно вторглись в Украину 24 февраля. Путин заявлял, что цель "спецоперации" – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.

В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и на юге.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, война, Кремль, Михаил Касьянов, вторжение, Совет безопасности РФ, российская агрессия, война России против Украины, президент, войска
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