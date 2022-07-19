Касьянов: Людей, которые могут возразить Путину, нет. Те, кто могут что-то в мягкой форме сказать, – сторонники "спецоперации"

Касьянов отметил, что Путин (на фото) не один поддерживает агрессию против Украины Фото: ЕРА

"Таких людей нет. Те люди (их там немного, один-два-три человека), которые могут что-то в мягкой форме сказать [такое], они ему говорят как раз наоборот: "Мы правильно сделали, правильно начали". Они и были сторонниками (два-три человека) начала этой "операции". Путин – не один", – сказал он.

Экс-премьер России обратил внимание на членов Совета безопасности страны (перед открытым вторжением они поддерживали главу Кремля в вопросе признания "независимости" ОРДЛО).

"Вот это окружение. Вы видели их [этих людей] поведение. Из них два-три человека, которые на самом деле знали, что это [открытое вторжение в Украину] будет, и поддерживали, и, так сказать, подвели к этой ситуации", – отметил Касьянов.

Гордон спросил о конкретных фамилиях людей, поддержавших Путина, и упомянул секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

"Ну, мы не будем их называть. Патрушев, конечно, в первую очередь, потому что это близкий друг Путина и соратник, безусловно. Я не хочу спекулировать. [...] У меня есть предположения, но я не хочу предположения высказывать", – объяснил Касьянов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube