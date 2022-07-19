Касьянов: Людей, которые могут возразить Путину, нет. Те, кто могут что-то в мягкой форме сказать, – сторонники "спецоперации"

"Таких людей нет. Те люди (их там немного, один-два-три человека), которые могут что-то в мягкой форме сказать [такое], они ему говорят как раз наоборот: "Мы правильно сделали, правильно начали". Они и были сторонниками (два-три человека) начала этой "операции". Путин – не один", – сказал он.
Экс-премьер России обратил внимание на членов Совета безопасности страны (перед открытым вторжением они поддерживали главу Кремля в вопросе признания "независимости" ОРДЛО).
"Вот это окружение. Вы видели их [этих людей] поведение. Из них два-три человека, которые на самом деле знали, что это [открытое вторжение в Украину] будет, и поддерживали, и, так сказать, подвели к этой ситуации", – отметил Касьянов.
Гордон спросил о конкретных фамилиях людей, поддержавших Путина, и упомянул секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
"Ну, мы не будем их называть. Патрушев, конечно, в первую очередь, потому что это близкий друг Путина и соратник, безусловно. Я не хочу спекулировать. [...] У меня есть предположения, но я не хочу предположения высказывать", – объяснил Касьянов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска полномасштабно вторглись в Украину 24 февраля. Путин заявлял, что цель "спецоперации" – некие "демилитаризация" и "денацификация" Украины.
В апреле оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и на юге.