ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Касьянов: Перед смертью Ельцин 100% понимал, что он ошибся, когда сделал Путина своим преемником

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Ельцин передал власть Путину в конце 1999 года
Ельцин передал власть Путину в конце 1999 года
Фото: EPA

Российский оппозиционный политик, бывший председатель правительства РФ Михаил Касьянов рассказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, что в конце жизни первый президент РФ Борис Ельцин понял, что, выбрав Владимира Путина своим преемником, он сделал ошибку.

Касьянов рассказал, что когда Ельцин уже был на пенсии, они очень часто общались и поддерживали близкие отношения. 

"У нас были очень теплые отношения. Мы очень много обсуждали происходившее уже тогда. С чего началось? Первым путинским шагом была отмена гимна. Я не придавал этому такого глубокого значения, но Ельцин был очень расстроен. Он был просто ошарашен. Это был первый негативный, скажем так, щелчок в сторону Ельцина, который доверился Путину, а Путин стал фактически развеивать или развенчивать достижения, которые Ельцин строил", – сказал Касьянов. 

Он сказал, что не раз обсуждал с Ельциным шаги Путина после прихода к власти. 

"[Ельцин] 100% понимал [что ошибся], и мы это не раз с ним обсуждали. Он сделал этот вывод уже в 2004 году, когда, помните, после бесланской трагедии (1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили заложников в школе №1 Беслана (Северная Осетия), в результате взрывов, пожара и стрельбы погибло 333 человека"ГОРДОН"Путин фактически объявил полный пересмотр всего политического пространства. Политические партии были все закрыты, осталось шесть, подконтрольных Путину. Он сделал такое узкое горлышко входа в политику. Правозащитники были объявлены иностранными агентами  камни там искали, фильмы показывали, как передают, как в старые советские времена, правозащитную информацию иностранным спецслужбам... В общем, такая ерунда. И тогда, конечно, Ельцин окончательно сделал для себя вывод, что он ошибся", – сказал Касьянов. 

Политик вспомнил, как навещал Ельцина в больнице в сентябре 2005 года – тогда экс-президент сломал шейку бедра и перенес операцию. По словам Касьянова, Ельцин был подавлен из-за действий Путина. 

"Может быть, я был единственным, кого пустили в больницу... Его моральное состояние [было подавленным]. Именно в связи с тем, что делал Путин, – он фактически растаптывал все те основы, которые создавал Ельцин. У него было, конечно, очень тяжелое состояние переживания. Поэтому мой ответ на ваш вопрос: 100% он это осознавал в конце, перед смертью, и понял, что сделал глобальную ошибку. Это на него давило психологически", – сказал Касьянов. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В декабре 1999 года в связи с уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента России. В марте 2000 года на президентских выборах он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

Начальник службы охраны Ельцина Александр Коржаков в интервью Гордону в 2017 году рассказал, что в последние годы президентства Ельцин "стал как овощ", поэтому его дочь Татьяна Дьяченко "решала все"Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг Путина Сергей Пугачев в 2021 году подтвердил Гордону, что после выборов 1996 года дочь Ельцина фактически была и.о. президента РФ. По словам Пугачева, идея привести Путина к власти принадлежала ему, а реализовал ее тогдашний руководитель администрации президента РФ, а позже советник президента Валентин Юмашев. "Решение, чтобы Ельцин сказал: "Я устал, я ухожу" – и передал власть Путину, родилось у меня. Я говорю: "Ребята, шансов избраться через полгода у Путина ноль. Этого мальчика просто разорвут", – вспомнил Пугачев. – Путин не хотел становиться президентом. О назначении и.о. президента [после отставки Ельцина] он был поставлен перед фактом. Он сказал: "Максимум на два года". 

В 2018 году библиотека 42-го президента США Билла Клинтона опубликовала стенограммы его разговоров с Ельциным. Согласно рассекреченным документам, в сентябре 1999 года Ельцин сообщил Клинтону, что президентом РФ будет Путин. "Я много думал о том, кто может стать президентом России в 2000 году... И вот я наконец нашел Путина, изучил его биографию, интересы, знакомых и так далее. Я выяснил, что он – цельный человек, который хорошо разбирается в порученных ему вопросах. В то же время он тщательный, сильный, очень общительный. У него легко получится завести хорошие отношения и наладить связи с партнерами", – сказал тогда Ельцин.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Борис Ельцин, Михаил Касьянов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Юрко Юрченко: Кто-то нас сдал и мы попали под обстрел. Я уже простился с жизнью, а потом понял: когда страшно – ты становишься обузой
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
Сумская о смерти Писанки: Мы общались две недели назад, планировали сыграть в новом спектакле. Нет сил поверить в эту страшную новость
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с тризубцем на голове. Видео
"Кот-патриот". Зооволонтеры показали кота, который родился с тризубцем на голове. Видео
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Каждый вечер планета дружно ненавидит Рашку". Мозговая показала, как в мире воспринимают войну РФ против Украины
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Серийный обманщик". Ратаковски разводится с мужем из-за его измен – СМИ
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
49-летняя Клум показала свое ночное свидание с 32-летним мужем и снялась в микроплавках
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
85-летняя Роговцева: Я плохо себя чувствую. Все дает слабину, какие бы усилия ты ни прилагал
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
"Люблю это существо". Жена Кличко перед камерой зацеловала своего кота
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
  "Я прямо с порога превентивно трусы приспустил". Великий сравнил военную стратегию РФ с интимной жизнью Гиркина
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
В Азербайджане на свадьбе жених с невестой спели "Ой, у лузі червона калина" в поддержку Украины. Видео
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Любимый, главное, что мы вместе!" Сумская поздравила мужа с днем рождения
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
"Их притесняют". Dantes рассказал о митинге россиян из-за концерта украинских исполнителей в Израиле
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка
"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт
"Какие они сочные и вкусные получаются!" Фаршированный перец от актрисы Саливанчук. Рецепт
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
Жена командира полка "Азов" Прокопенко: Удается ли заниматься творчеством? Я не работаю. В голове "Азовсталь", важно держать фокус на этой теме
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Сложился образ, что я семейный человек и вообще не трахаюсь". Dantes рассказал, как в сети отреагировали на его расставание с Дорофеевой (171833)
2
Российский режиссер Качанов: У Павла Деревянко был образ Иванушки-дурачка, которому он полностью соответствовал (52855) G
3
"Очень стыдно за вас. Вы казались другой". Актриса Денисенко продолжит сниматься с российскими актерами. В сети отреагировали (36898)
4
"Все еще сексуальная", "Больно смотреть". 63-летняя Мадонна станцевала в кружевном корсете. Видео (35684)
5
"Наконец-то что-то интересное". Хайек показала, как выглядит в реальной жизни 60-летний Том Круз (31430)
6
Умерла 56-летняя украинская ведущая Руслана Писанка (29434)
7
"Высокие отношения". Гордон показал, как девушка рашиста отреагировала на его обещание вернуться с войны живым (26755)
8
"12 убийственных образов, 12 прекрасных девушек". Украинки снялись для календаря "Так, як відьма скаже" в поддержку ВСУ (25059)
 
 
 
 