Касьянов: Перед смертью Ельцин 100% понимал, что он ошибся, когда сделал Путина своим преемником

Касьянов рассказал, что когда Ельцин уже был на пенсии, они очень часто общались и поддерживали близкие отношения.
"У нас были очень теплые отношения. Мы очень много обсуждали происходившее уже тогда. С чего началось? Первым путинским шагом была отмена гимна. Я не придавал этому такого глубокого значения, но Ельцин был очень расстроен. Он был просто ошарашен. Это был первый негативный, скажем так, щелчок в сторону Ельцина, который доверился Путину, а Путин стал фактически развеивать или развенчивать достижения, которые Ельцин строил", – сказал Касьянов.
Он сказал, что не раз обсуждал с Ельциным шаги Путина после прихода к власти.
"[Ельцин] 100% понимал [что ошибся], и мы это не раз с ним обсуждали. Он сделал этот вывод уже в 2004 году, когда, помните, после бесланской трагедии (1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили заложников в школе №1 Беслана (Северная Осетия), в результате взрывов, пожара и стрельбы погибло 333 человека. – "ГОРДОН") Путин фактически объявил полный пересмотр всего политического пространства. Политические партии были все закрыты, осталось шесть, подконтрольных Путину. Он сделал такое узкое горлышко входа в политику. Правозащитники были объявлены иностранными агентами – камни там искали, фильмы показывали, как передают, как в старые советские времена, правозащитную информацию иностранным спецслужбам... В общем, такая ерунда. И тогда, конечно, Ельцин окончательно сделал для себя вывод, что он ошибся", – сказал Касьянов.
Политик вспомнил, как навещал Ельцина в больнице в сентябре 2005 года – тогда экс-президент сломал шейку бедра и перенес операцию. По словам Касьянова, Ельцин был подавлен из-за действий Путина.
"Может быть, я был единственным, кого пустили в больницу... Его моральное состояние [было подавленным]. Именно в связи с тем, что делал Путин, – он фактически растаптывал все те основы, которые создавал Ельцин. У него было, конечно, очень тяжелое состояние переживания. Поэтому мой ответ на ваш вопрос: 100% он это осознавал в конце, перед смертью, и понял, что сделал глобальную ошибку. Это на него давило психологически", – сказал Касьянов.
В декабре 1999 года в связи с уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента России. В марте 2000 года на президентских выборах он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.
Начальник службы охраны Ельцина Александр Коржаков в интервью Гордону в 2017 году рассказал, что в последние годы президентства Ельцин "стал как овощ", поэтому его дочь Татьяна Дьяченко "решала все". Российский бизнесмен, бывший член Совета Федерации РФ, бывший друг Путина Сергей Пугачев в 2021 году подтвердил Гордону, что после выборов 1996 года дочь Ельцина фактически была и.о. президента РФ. По словам Пугачева, идея привести Путина к власти принадлежала ему, а реализовал ее тогдашний руководитель администрации президента РФ, а позже советник президента Валентин Юмашев. "Решение, чтобы Ельцин сказал: "Я устал, я ухожу" – и передал власть Путину, родилось у меня. Я говорю: "Ребята, шансов избраться через полгода у Путина ноль. Этого мальчика просто разорвут", – вспомнил Пугачев. – Путин не хотел становиться президентом. О назначении и.о. президента [после отставки Ельцина] он был поставлен перед фактом. Он сказал: "Максимум на два года".
В 2018 году библиотека 42-го президента США Билла Клинтона опубликовала стенограммы его разговоров с Ельциным. Согласно рассекреченным документам, в сентябре 1999 года Ельцин сообщил Клинтону, что президентом РФ будет Путин. "Я много думал о том, кто может стать президентом России в 2000 году... И вот я наконец нашел Путина, изучил его биографию, интересы, знакомых и так далее. Я выяснил, что он – цельный человек, который хорошо разбирается в порученных ему вопросах. В то же время он тщательный, сильный, очень общительный. У него легко получится завести хорошие отношения и наладить связи с партнерами", – сказал тогда Ельцин.