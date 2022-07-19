Касьянов: Перед смертью Ельцин 100% понимал, что он ошибся, когда сделал Путина своим преемником

Касьянов рассказал, что когда Ельцин уже был на пенсии, они очень часто общались и поддерживали близкие отношения.

"У нас были очень теплые отношения. Мы очень много обсуждали происходившее уже тогда. С чего началось? Первым путинским шагом была отмена гимна. Я не придавал этому такого глубокого значения, но Ельцин был очень расстроен. Он был просто ошарашен. Это был первый негативный, скажем так, щелчок в сторону Ельцина, который доверился Путину, а Путин стал фактически развеивать или развенчивать достижения, которые Ельцин строил", – сказал Касьянов.

Он сказал, что не раз обсуждал с Ельциным шаги Путина после прихода к власти.

"[Ельцин] 100% понимал [что ошибся], и мы это не раз с ним обсуждали. Он сделал этот вывод уже в 2004 году, когда, помните, после бесланской трагедии (1 сентября 2004 года чеченские боевики захватили заложников в школе №1 Беслана (Северная Осетия), в результате взрывов, пожара и стрельбы погибло 333 человека. – "ГОРДОН") Путин фактически объявил полный пересмотр всего политического пространства. Политические партии были все закрыты, осталось шесть, подконтрольных Путину. Он сделал такое узкое горлышко входа в политику. Правозащитники были объявлены иностранными агентами – камни там искали, фильмы показывали, как передают, как в старые советские времена, правозащитную информацию иностранным спецслужбам... В общем, такая ерунда. И тогда, конечно, Ельцин окончательно сделал для себя вывод, что он ошибся", – сказал Касьянов.

Политик вспомнил, как навещал Ельцина в больнице в сентябре 2005 года – тогда экс-президент сломал шейку бедра и перенес операцию. По словам Касьянова, Ельцин был подавлен из-за действий Путина.

"Может быть, я был единственным, кого пустили в больницу... Его моральное состояние [было подавленным]. Именно в связи с тем, что делал Путин, – он фактически растаптывал все те основы, которые создавал Ельцин. У него было, конечно, очень тяжелое состояние переживания. Поэтому мой ответ на ваш вопрос: 100% он это осознавал в конце, перед смертью, и понял, что сделал глобальную ошибку. Это на него давило психологически", – сказал Касьянов.

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