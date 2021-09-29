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"Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик". Главные цитаты из интервью бывшего друга Путина, миллиардера Пугачева Гордону

 
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Пугачев: Путин не доверяет никому, даже жене. Он постоянно скрывает что-то, постоянно темнит
Пугачев: Путин не доверяет никому, даже жене. Он постоянно скрывает что-то, постоянно темнит
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Дмитрий ГОРДОН
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Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон записал пятичасовое интервью с российским бизнесменом, бывшим членом Совета Федерации РФ и бывшим близким другом президента РФ Владимира Путина Сергеем Пугачевым. Встреча Гордона и Пугачева состоялась во Франции, где сейчас живет бизнесмен (в 2009 году он получил французское гражданство, а спустя несколько лет отказался от российского).

Пугачев, которого когда-то называли "банкиром Путина", сейчас находится в розыске на родине и судится с Россией в Гааге из-за активов стоимостью $15 млрд. Во время интервью миллиардер рассказал, почему первый президент России Борис Ельцин решил уйти в отставку и кто предложил кандидатуру Владимира Путина на должность его преемника, действительно ли Путин хотел эмигрировать в Испанию, почему он поссорился с бывшим премьером и президентом Дмитрием Медведевым, а также о богатстве президента РФ, общении с западными политиками, его отношении к религии, окружении и семье. "ГОРДОН" подготовил подборку самых ярких цитаты из интервью Пугачева.

О Борисе Ельцине

Ельцин – очень сильный человек. Он хотел видеть в окружении сильных людей. Но надо различать Ельцина 1991–1996 годов и после. [В конце президентства] он находился в тяжелом состоянии здоровья, алкоголизма...

Немного людей могут сказать, что они выпивали с Ельциным. Из тех, кого я хорошо знаю и помню, – это [тогдашний первый заместитель председателя правительства РФ] Олег Сосковец, [тогдашний премьер-министр ВикторЧерномырдин, тот же [начальник службы охраны Ельцина Александр] Коржаков. Конечно, он не пил с кем попало. Обычно после какой-то попойки Коржаков говорил: "Вчера выпили шесть бутылок коньяка". Вдвоем-втроем

В моей памяти Ельцин остался человеком, который очень хотел сделать Россию счастливой. Это такой [Алексей] Навальный того времени. Только Навальный говорит, как прекрасна Россия будущего, а Ельцин говорил, что Россия прекрасна сегодня.

Ельцин подписал указ о запрете Коммунистической партии. И он подписал указ о выносе тела Ленина из мавзолея. [Почему дело не довели до конца?] Окружение кричало, что сейчас коммунисты выйдут и будут громить все. На Ельцина оказывали сильное давление. 

После выборов 1996 года [дочь Ельцина] Татьяна Дьяченко была и.о. президента Российской Федерации.

О знакомстве и дружбе с Путиным

С Путиным я познакомился в 1991 году. Впоследствии у нас были очень близкие отношения. С 1996 года мы с ним общались каждый день. Интенсивность [общения] спадала по мере обрастания другими людьми, по мере угасания его интереса к стране и угасания моего интереса к нему. Общались мы до того, как я перестал приезжать в Россию. Это был 2010 год.

[В Москве] мы жили с Путиным через забор, вместе справляли дни рождения. Как-то приехал [певец Александр] Малинин к нам и сказал: "Петь могу, но на гитаре играть не умею, давайте просто так попою". 

[Как Путин попал в Москву из Санкт-Петербурга?] Его забрал [управляющий делами президента Ельцина Павел] Бородин. В свое время муж его дочери сбил кого-то на машине в Ленинграде. И Путин решил этот вопрос.

Путин жил на даче [главы НКВД СССР Лаврентия] Берии. Уже будучи директором ФСБ он мне сказал: "Могли ли мы когда-нибудь подумать, что будем играть на бильярде, на котором играл Берия?"

Путин мне когда-то говорил: "Купи себе землю в Геленджике. Это потрясающее место" (в начале 2021 года в РФ опубликовали расследование, что в Геленджике у Путина есть большой дворец, его стоимость оценили в более чем $1 млрд. – "ГОРДОН"). 

Я Путину в свое время подобрал дачу. Привез его туда, он говорит: "Супер, мне нравится, здесь бассейн 50 метров". Он до сих пор там живет и в бассейне этом плавает.

Я сказал Путину: "Выбери место, где тебя похоронить". Он ответил: "Я жить только собрался. Зачем мне это? Отстань от меня". 

Владимир Путин и Сергей Пугачев во время одной из встреч в Санкт-Петербурге в начале 2000-х. Фото: pugachevsergei.com
Владимир Путин и Сергей Пугачев (в центре) во время одной из встреч в Санкт-Петербурге в начале 2000-х. Фото: pugachevsergei.com

О планах Путина эмигрировать

Я говорю Путину, он директор ФСБ (эту должность Путин занимал в 1998–1999 годах. – "ГОРДОН"), подполковник: "Давай мы тебе присвоим генерал-полковника". А он говорит: "Боже упаси! Я потом за границу выехать не смогу".

Был момент, когда Путин хотел уехать из России в Испанию.

О том, как Ельцин передавал власть Путину

1999 году] я предложил Путину [который тогда был директором ФСБ] возглавить правительство. Он говорит: "Нет, нет. Заканчивайте". Но в итоге [после совещания с Ельциным] Путин вышел из кабинета премьером.

На том совещании Борис Николаевич сказал [тогдашнему председателю правительства РФ Сергею] Степашину: "Назначаете Путина первым замом, а сами уходите. Он становится премьер-министром". Степашин ответил: "Нет, Борис Николаевич. Вы что? Вот этот?! Он же ничтожество". А Ельцин: "Я решение принял, понимаешь. Пишите. Жду". 

[Перед назначением премьером] я привез Путина к Дьяченко и [руководителю администрации президента РФ Валентину] Юмашеву [на смотрины]. Он зашел, каблуками щелкает. Директор ФСБ! Понимает, что Таня не просто дочка. Тогда Татьяна сказала: "Не нравится мне он. Не нравится, что из КГБ". 

Идея привести Путина к власти принадлежала мне. Юмашев ее реализовал. Татьяна отказалась. 

Решение, чтобы Ельцин сказал: "Я устал, я ухожу" – и передал власть Путину, родилось у меня. Я говорю: "Ребята, шансов избраться через полгода у Путина ноль. Этого мальчика просто разорвут".

Путин не хотел становиться президентом. О назначении и.о. президента [после добровольной отставки Ельцина в декабре 1999 года] он был поставлен перед фактом. Он сказал: "Максимум на два года".

Путин Ельцину и его семье никаких гарантий не давал.

Юмашев и Таня Дьяченко сказали Путину: "Мы не хотим быть камнями на ваших ногах, уедем из России. У нас просьба, чтобы наших людей  [Сергея] Шойгу, [Михаила] Касьянова, [Михаила] Зурабова  не трогали". Он ответил: "А что теперь я это все сам должен расхлебывать? Давайте работать вместе". 

О первых годах президенства Путина

Как-то выезжаем из Кремля, Путин уже президент. Он говорит: "А можно в [Московский] театр эстрады заехать, [его худрука Геннадия] Хазанова поздравить? А то я только по телевизору его видел".

Одну из первых прямых линий Путина я смотрел у него в кабинете. Выходя, он вдруг сказал: "И кстати, Борис Абрамович [Березовский], если вы меня видите, запомните: вы еще узнаете меня". Заходит в кабинет, спрашиваю: "Это че такое было?"

Борис Ельцин и Владимир Путин на инаугурации последнего, 7 мая 2020 года. Фото: EPA
Владимир Путин обнимается с Борисом Ельциным на своей инаугурации, 2000 год. Фото: EPA

О характере Путина

Путин  не любит ничего делать своими руками. С ним договориться можно о чем угодно, но только делать придется самому. Кто последний от Путина вышел, тот и победил. К нему 10 человек заходит, и каждому он говорит: "Так и будет". 

У Путина вообще нет друзей. Это какой-то очередной миф. Он не доверяет никому, даже жене не доверял. Он постоянно скрывает что-то, постоянно темнит. С ним очень сложно говорить. 

Я помню, как [Дмитрий] Козак приехал на Совмин, и Путин его назначает полномочным представителем на Кавказе. Хотя обещал другое: "Приезжай – я тебя назначу премьер-министром". Миллион таких примеров.

Путин верит в то, что говорит.  Всегда. Абсолютно, на 100%. Неважно, что он меняет свою точку зрения в день 10 раз, – когда он говорит, он в это верит... Даже если он не делал прививку [от коронавируса], а говорит, что делал, – он в этот момент верит, что он ее делал.

Путин – человек робкий. Он мне говорит, допустим: "Слышь, скажи генеральному прокурору, пусть уголовное дело возбудит против такого-то". – "Володя, трубку сними – и скажи". 

Какой Путин в компании? Достаточно остроумный. Любит пошутить. Даже излишне. Вот мы обсуждаем какую-то важную проблему – он 150 раз пошутит и анекдот расскажет.

Путин абсолютно спокойный человек. Ругается ли он матом? В компании со мной – да. Но это не его конек. Старается держаться в рамках.

У Путина стол всегда был пустой: чистая бумага, отточенные карандаши – и ни одного документа. Он всегда мне говорил: "Ну чего? Кефирчику хочешь?" 

Путин слабый, неуверенный в себе. От этого все комплексы. Достаточно ленивый, любит поспать, комфорт. Но есть противоречие: комфорт, который он любит, может, для вас – не комфорт. Просто он всю жизнь прожил в коммунальной квартире. Путин жил в коммунальной квартире с родителями, когда у него уже было две дочери.

О взглядах Путина

Вначале Путин на запад стремился. Очень. Хотел и в НАТО, и в ЕС. Вообще по полной программе. Искренне.

Путин понимал, что Россия любит начальника, царя. Он говорил мне: "Какая демократия? Что ты мне рассказываешь? Россияне хотят сильной руки".

Путин мне сказал: "Что ты все "народ, свобода, демократия"? Мы в Лавре были. Там тысяч 50 на площади, как селедки в бочке. Менты их дубинками лупят, а они лезут и руку целуют!" Они царя хотят. 

У Путина был такой пунктик: конституцию менять нельзя. 

О богатстве Путина и подкупе западных политиков и судей

Путин сейчас владеет всем. Ему тратить негде. Он тратит деньги на подкуп зарубежных политиков, президентов разных стран.

Российские бизнесмены – крепостные Путина. Он очень быстро понял, что все на территории РФ – это его собственность, включая людей. 

Деньги [российского миллиардера Романа] Абрамовича – это деньги Путина. И Абрамович пытается как можно больше потратить, пока есть возможность.

Роман Абрамович и Владимир Путин на одном из форумов в Сочи, 2016 год. Фото: EPA
Роман Абрамович и Владимир Путин на одном из форумов в Сочи, 2016 год. Фото: EPA

Понимаете, у Путина и путинской России есть инструмент, против которого Евросоюз, Америка просто бессильны. Это деньги. 

На примере [дела российских бизнесменов Бориса] Березовского и Романа] Абрамовича (дело рассматривал суд в Лондоне. Березовский требовал от Абрамовича $5,6 млрд в качестве возмещения убытков от продажи своих долей в "Сибнефти" и "Русале" в 2001–2004 годах, но проиграл. "ГОРДОН"). Председатель Верховного суда Великобритании берет отпуск защищать Абрамовича. Говорит: "Я сейчас рядовой адвокат. Но как только закончится и я получу свои 150 млн, законный гонорар, – вернусь на работу". 

Об общении Путина с западными политиками 

Однажды Путин с [канцлером Германии в 1998–2005 годах Герхардом] Шредером парились в бане – она сгорела от напряжения. Они еле успели выскочить оттуда. 

[43-й президент США Джордж] Буш с Путиным разговаривал наедине, потом приехал и надиктовал все, что обсуждали. Путин мне говорит: "Представляешь, какой козел!"  

О Путине и религии 

Путин – человек не православный, не воцерковленный. Когда я ему рассказывал про Русскую православную церковь, он сказал: "Никакая "Единая Россия" не нужна, если такая партия у нас есть".

[Архимандрит] Тихон [Шевкунов] никакой не духовник Путина. На всякие пьянки-гулянки Путина он приезжал со своим хором из Сретенского монастыря. Они пели советские песни про шахтеров.

Если бы Путин прикурил от свечи в храме архимандрита Тихона, тот бы сказал: "Замечательно. Так и надо делать. Потому что вы президент". Путину это жутко нравится.

О Людмиле Путиной

Людмила Путина мне как-то сказала: "Я работала прядильщицей на каком-то левом заводе, где все бухали с утра до ночи".

Когда были президентские выборы, Людмила Путина нас практически шантажировала: "Какая первая леди? Завтра подаю на развод! У нас никакой любви. До свидания". 

Жена Путина влияла на принятие решений. Мы сидим, Люда на стол накроет и говорит: "Мне не нравится он давно". Путин ее слушал. 

О дочерях Путина

Дочери Путина своеобразные. Очень прогрессивные. Учились в немецкой посольской школе. Пирсинг одна девочка любила. Вся была обвешана в возрасте 10–12 лет. 

Сыновья Сергея Пугачева Александр (слева) и Виктор (справа) с дочерьми Владимира Путина Катериной и Марией (в центре), начало 2000-х. Фото: pugachevsergei.com
Сыновья Сергея Пугачева Александр (слева) и Виктор (справа) с дочерьми Владимира Путина Катериной и Марией (в центре), начало 2000-х. Фото: pugachevsergei.com

О Путине и немецком языке  

Путин по-немецки не очень хорошо говорит. Его жена Людмила была преподавателем немецкого языка и сказала мне: "Да он мороженое может заказать, пиво – и больше ничего". 

О последней встрече с Путиным 

Мы встречались с Путиным в Амстердаме после того, как я уехал из России и был в розыске там. Он просто зарыдал, сказал: "Пойдем сегодня вечером в ресторан. Я вспоминаю, как было здорово… Как ты здесь живешь, на этом проклятом?.."

В последний раз, когда мы встречались, Путин сказал: "Приезжай на дачу по старой памяти. Я всех вызову. Все решим, дела закроем. Виновных накажем. Все вернем". Я ответил: "Володя, ты бредишь. Меня просто арестуют в аэропорту". 

Жалею ли я, что сделал Путина президентом? Нет. У него был карт-бланш. Никто его не науськивал. Я мечтал, что в НАТО вступим и в Евросоюз. 

Об Анатолии Собчаке 

[Мэр Санкт-Петербурга в 19911996 годах] Собчак – очень хороший человек. Не без греха, но хороший, искренний. И, конечно, он мечтал быть президентом.

Я говорю Собчаку: "Вы бы кем хотели быть, если Путин будет президентом? Как вы смотрите на Конституционный суд?" Он ответил: "Да Володя не может быть никаким президентом. Это что, бред? Вы с ума, что ли, посходили?"

О Дмитрии Медведеве 

Когда Медведева Путин собирался назначить в "Газпром", он отказывался. Говорил: "Да пошел он, этот президент". Он заявил Путину: "Володя, я тебе сказал: я не хочу никакого "Газпрома". У меня жена болеет!" Оказалось, гриппом.

Медведев [в 2012 году] не хотел отдавать кресло президента. Он собрал своих сторонников и сказал, что идет на выборы. Мол, "на втором сроке у меня никаких обязательств перед Путиным нет". 

О Михаиле Ходорковском

[Российский бизнесмен, бывший глава нефтяной компании ЮКОС] Ходорковский сказал Путину: "Мы не против денег дать, но не обязательно нас трепать и прокуратуру присылать. Вот [тогдашний руководитель администрации президента РФ Александр] Волошин для этого и есть". Волошин побагровел.

Путин Ходорковскому сказал: "Мы еще с вами разберемся! Вы какую фирму представляете?" Я редко видел Путина на таком нервяке. Мы зашли в кабинет, он спросил: "Я не понял: это что за клоун?"

Я сказал Ходорковскому перед посадкой: "Миша, надо просто валить отсюда. С деньгами желательно". Он ответил: "Волос не упадет с моей головы – я с Бушем встречался". [Российский оппозиционер Алексей] Навальный наступил на грабли Ходорковского.

Я в деталях знаю, как проходил суд по делу ЮКОСа. Путин заказал, сколько нужно дать, какой срок (Ходорковский отсидел в тюрьме 10 лет, был помилован в 2013 году. "ГОРДОН")

После выхода из тюрьмы Ходорковский встречался с [главой "Роснефти" Игорем] Сечиным в Лондоне, они подписали соглашение о прекращении взаимных претензий. В сухом остатке Ходорковскому упало $600 млн.

Владимир Путин и Михаил Ходорковский во время встречи в Москве, 2001 год. Фото: EPA
Владимир Путин и Михаил Ходорковский во время встречи в Москве, 2001 год. Фото: EPA

О Борисе Березовском

Березовский не общался с Путиным. У них была конфликтная история, еще когда Путин был директором ФСБ. Естественно, он никуда [во власть] привести Путина не мог, потому что он сам туда зайти не мог. Эта история вполне креативная, заслуживает уважения. Для Лондона. Типа "я его сделал президентом, а он меня не любит, мстит мне".

Когда принималось решение, что Путин должен стать президентом, Березовский приехал ко мне и сказал: "Сережа, он же кагэбэшник. Поверь мне, ничего хорошего не получится".

Березовский мне говорил: "Я, конечно, сотрудничал с КГБ".

Об окружении Путина

Ближайшее окружение называло Путина "наш мальчик".

Существует миф, что Путин жутко любил [первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея] Кириенко. Он терпеть его не мог.

Надо понимать структуру путинского правления: [министр обороны Сергей] Шойгу – это пресс-секретарь по делам обороны, [глава МИД Сергей] Лавров – пресс-секретарь иностранных дел.

Я говорю Путину: "Все окружение считает, что Сечин – твой самый близкий оловянный солдатик. И вдруг за то, что он взял 100 тыс. долларов – с 10 человек по десяточке – и посадил к тебе в самолет, ты выкинул его на улицу".

[Секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев – самый серьезный человек в окружении Путина. Он старый, прожженный чекист и авантюрист. Готов начать войну не только с Украиной, но и с Беларусью, Казахстаном, Туркменией и США.

Об Украине и украинских президентах 

Путин всегда относился к Украине как к Тамбовской области. Украинские президенты это как губернаторы для него. 

Путин потратил огромные деньги на предвыборную кампанию [беглого президента Украины Виктора] Януковича. Их, конечно, раздерибанили.

Если бы Путину предложили: можем [ныннешнего президента Украины Владимира] Зеленского завтра коррумпировать, но нужно $10 млрд наличными, – самосвал завтра привезли бы. 

О коррупции в России

При мне назначение в Совет Федерации РФ стоило $3 млн. 

О своем богатстве, потере бизнеса и суде против России в Гааге 

Мои активы максимально составляли $20 млрд.

Путин лично попросил меня продать ему свой бизнес. Я хотел $10 млрд, а он предложил $5 млрд. В результате дали ноль.

За экспроприацию моих активов я хочу получить от России $15 млрд. 

Контракт на приобретение вертолетоносцев "Мистраль" для России лоббировал я. Но, к счастью, их не построили. Потому что если бы мы их построили, то Украина давно бы вошла в состав России (договор на поставку двух вертолетоносцев, заключенный Францией и Россией в 2011 году, был расторгнут в 2015 году в связи с российской агрессией против Украины. – "ГОРДОН"). 

Дмитрий Гордон и Сергей Пугачев во время записи интервью во Франции. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com
Дмитрий Гордон и Сергей Пугачев во время записи интервью во Франции. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О покушениях на себя 

Покушений на меня было довольно много. Но совсем реальных, может быть, пять. 

Мою небронированную машину расстреляли из автоматов Калашникова. Продырявили насквозь. В меня не попала ни одна пуля. Хотя в машину попало около 36 пуль. 

В 2015 году полиция Великобритании под всеми автомобилями моей семьи, включая микроавтобус, на котором дети ездили в школу, нашла взрывные устройства. Через месяц дело стали заминать, сказали, что у них нет бюджета на расследование дел против иностранцев. 

О своей семье

Дед был командиром 22-й ударной бригады. Он жил в Киеве в квартире из 17 комнат. Сейчас там артиллерийское училище.

В 1933-м моего деда, замначальника военно-морской академии, приговорили к расстрелу, но приехал [советский нарком обороны Климент] Ворошилов в тюрьму: "Мне нужен вот этот. Я его забираю". 

О своих детях (их шестеро)

Я когда-то своим старшим детям дал по $10 млн. Они растратили. А потом, оставшись без копейки, пришли: "Папа, 10 мало, дай нам, пожалуйста, по 20". Я сказал: "По 20 копеек?"

Своих маленьких детей, к сожалению, я не видел шесть лет. Потому что их мать коррумпировали.

Мать моих детей сказала: "Умоляю, откажись от иска против России – все будет супер, убивать никого не будут!" 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Виктор Янукович, Дмитрий Медведев, Россия, Михаил Ходорковский, Дмитрий Гордон, коррупция, Борис Ельцин, Алексей Навальный, Сергей Лавров, Дмитрий Козак, Сергей Шойгу, алкоголь, Виктор Черномырдин, Михаил Касьянов, Совет Федерации, Герхард Шредер, Михаил Зурабов, Александр Коржаков, ЮКОС, Игорь Сечин, Николай Патрушев, Сергей Кириенко, Владимир Зеленский, Сергей Степашин, Сергей Пугачев, Лаврентий Берия, Татьяна Юмашева, Роман Абрамович, Валентин Юмашев, Александр Волошин
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