Бывший ближайший друг Путина, миллиардер Пугачев: Когда Медведева Путин собирался назначить в "Газпром", он отказывался. Говорил: "Да пошел он, этот президент"

Пугачев и Путин познакомились в начале 1990-х годов, а близко общаться начали в 1996-м. По словам бизнесмена, с Путиным с середины 1990-х и примерно до 2010 года они проводили очень много времени вместе и общались практически ежедневно, в том числе вместе отмечали дни рождения и другие семейные праздники. В СМИ Пугачева называли "банкиром Кремля" и "банкиром Путина".

В то время, напомнил Пугачев, Медведев работал в Администрации президента РФ, был заместителем руководителя администрации.

"Был период, когда его назначали председателем совета директоров "Газпрома" (эту должность Медведев занимал дважды, в 2000–2001-м и 2002–2008 годах. – "ГОРДОН"). [Президент РФ Владимир] Путин мне говорит: "Ну попроси, скажи ему". Он тогда сидел в 14-м корпусе, был заместителем руководителя администрации. Я ему говорю: "Дима, так и так". Он говорит: "Зачем это? Я что, газовик какой-то? Я не хочу". Была такая проблема: если не назначить [Медведева], то [тогдашний председатель правления "Газпрома" Рем] Вяхирев остался бы еще на пять лет и выгнать его нельзя было. Решить это нужно было в субботу", – рассказал бизнесмен.

По его словам, Путин хотел, чтобы Вяхирев ушел с должности, "но не понимал, как [это реализовать], и особо не хотел ничего делать, как обычно".

"Хотел, чтобы это каким-то волшебным образом случилось... Я ему сказал: "Давай я с Вяхиревым поговорю". Я поехал к Вяхиреву, он говорит: "Не, пусть снимает меня, убирает, в тюрьму сажает – я не уйду", – рассказал Пугачев.

Бизнесмен сообщил, что во время одного из разговоров с ним Путин действительно угрожал посадить Вяхирева в тюрьму, в ответ Пугачев предложил ему назначить на руководящую должность в "Газпром" своего человека. Именно тогда Путин назвал кандидатуру Медведева – "он юрист, а там посмотрим".

"Я передаю это Медведеву, а он мне говорит: "Да пошел он. Я не хочу его даже слушать". – "Ну как?! Президент тебе сказал". – "Да пошел он, этот президент. Я не буду ничего делать". Я говорю: "Ну тогда позвони ему и скажи". – "Хорошо". Он трубку снимает: "Володя, я тебе сказал: я не хочу. У меня жена болеет. Я не хочу никакого "Газпрома". Ты что, не понимаешь?" Трубку повесил, сел в машину – и уехал", – пересказал свою беседу с Медведевым Пугачев.

После этого бизнесмен встретился с Путиным, тот сообщил об их разговоре с Медведевым.

"Он говорит: "Слушай, у него жена болеет". Я думал, раком болеет. Блин, ну тут уж не до того, видно. Может, она завтра помрет… Но проходит какое-то время – и Медведева назначили. Через две недели я говорю: "Дима, как жена?" – "Нормально". – "Может, какая-то помощь нужна?" – "В каком смысле?" – "Ну она же болеет". – "Уже выздоровела". – "А чем болела?" – "Гриппом". Это меня так впечатлило", – вспомнил Пугачев.

В интервью бизнесмен также рассказал, что Путина и Медведева связывают "особые отношения" и что в конце первого президентского срока Медведев серьезно думал о новом баллотировании.

"По крайней мере, он собрал своих сторонников и сказал, что идет на выборы. Мол, "на втором сроке у меня никаких обязательств перед Путиным нет". Это было ночью, часа в четыре. А в 10 утра он произнес пламенную речь о том, что единственным кандидатом от "Единой России" может быть только Владимир Владимирович (вероятно, речь идет о XII съезде партии "Единая Россия", который состоялся 24 сентября 2011 года и на котором тогдашний президент РФ Медведев сказал: "Я считаю, что было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии [премьер-министра] Владимира Путина на должность президента страны". – "ГОРДОН")", – сказал Пугачев, уточнив, что ночью на Медведева "надавили" и он отказался от второго срока.

Интервью Гордона с Пугачевым выйдет сегодня на YouTube-канале "В гостях у Гордона", трансляция начнется в 18.00